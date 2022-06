Vediamo insieme questa ricetta super buona e con la frutta di stagione che farà impazzire tutti per la bontà, dai grandi ai piccoli.

Come sempre, sapete, ci piace fare delle ricette particolari che possano piacere a tutta la famiglia e che possiamo realizzare all’ultimo minuto perchè facilissime da fare, ed ovviamente oggi non ci tiriamo indietro.

La nostra ricetta prevede l’utilizzo di un frutto che piace a tutti, ovvero le ciliegie, ma con un qualcosa in più, non abbiate paura della ricetta perchè ovviamente è super facile da realizzare.

Crostata di ciliegie fresche: una bontà facile da fare!

Il tempo è solamente di 15 minuti, e poi l’odore incredibile che ci sarà per casa lascerà tutti senza parole, ma non perdiamo troppo tempo e vediamo cosa ci occorre per fare la pasta frolla:

250 gr di farina di grano tenero

Vaniglia quanto basta

125 gr di burro

1 uovo

125 gr di zucchero

Sale quanto basta

Iniziamo quindi mettendo dentro ad una ciotola il burro, lo zucchero, la vaniglia ed un pizzico di sale, mescoliamo per bene il tutto, poi mettiamo l’uovo e alla fine aggiungiamo la farina, ed iniziamo con più forza ad unire gli ingredienti.

Adesso possiamo lavorare direttamente con le nostre mani e dobbiamo ottenere un panetto bello omogeneo, quando è pronto lo mettiamo in frigorifero ricoperto dalla pellicola, e li deve rimanere solamente 10 minuti.

Poi ci servono anche:

500 gr di ciliegie denocciolate

25 gr di farina di grano tenero

Vaniglia quanto basta

250 ml di panna liquida da montare

3 uova

50 gr di zucchero

Iniziamo mettendo la panna liquida in un contenitore e poi aggiungiamo lo zucchero insieme alla farina, una volta che sono belli amalgamati mettiamo le uova, la vaniglia e poi finiamo di sbattere con il nostro sbattitore.

Possiamo riprendere il nostro panetto e lo mettiamo direttamente sulla tortiera con un foglio di carta da forno sotto e lo stendiamo con le mani coprendo anche i bordi della torta, mi raccomando.

In questo momento possiamo mettere le ciliegie denocciolate e poi versiamo il contenuto che abbiamo creato con la panna.

Dopodiché adagiamo sulla pasta le ciliegie precedentemente denocciolate e versiamo il composto contenente la panna, e per finire mettiamo un po’ di mandorle tagliate fine che possiamo già acquistare in questo modo.

Mettiamola in forno quando è già caldo 180 gradi per circa 35 minuti, ma facciamo sempre la prova con lo stecchino perchè ogni forno è a se, poi possiamo sfornare e spolverare un po’ di zucchero a velo sopra prima di servire.