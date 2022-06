Manuel Bortuzzo e Lulù, la verità su di loro e sui recenti avvenimenti: ecco cosa è successo alla festa di compleanno della Selassié.

La storia d’amore fra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié è stata grande protagonista nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip; i due, d’altronde, si sono avvicinati proprio all’interno della casa di Cinecittà e, dopo un’iniziale rottura, sono usciti dal programma come coppia.

Le cose però lontano dalle telecamere non sono andate come previsto e la relazione è naufragata; molti fan sono rimasti davvero dispiaciuti dalla fine della storia, che a quanto pare però non è avvenuta con una rottura drastica. In molti si sono quindi chiesti nelle ultime ore se Bortuzzo fosse stato invitato dalla princess al suo compleanno: come è andata? Ecco la verità.

Manuel Bortuzzo e Lulù, la verità su di loro: parla Clarissa

Negli ultimi giorni si è svolta la festa per il 24esimo compleanno di Lulù, che secondo alcuni però non è stato un party memorabile; pare infatti che molti invitati non si siano presentati, con tutte queste voci a riguardo che hanno fatto comunque indispettire la sorella di Lulù, Clarissa.

Proprio Clarissa, in una recente intervista a fanpage.it, ha parlato a lungo della festa, che tra l’altra è stata posticipata di circa due settimane per alcuni problemi logistici e non solo.

Sugli invitati, Clarissa specifica che non erano molti, smentendo dunque il numero di 50 invitati circolato online e non solo. “Era una cena ristretta. Di certo non dai 40 in su. Una decina non si sono presentati. Non tutti potevano prendere ferie e raggiungerci“ ha spiegato la princess, che poi si è soffermata anche sulla situazione Manuel.

“Io e Jessica non abbiamo alcun contatto con Manuel, non per nostra scelta. A me farebbe super piacere essere sua amica, per me è sempre stato come un fratello. Non lo sente nessuna di noi, quindi non credo che Lulù abbia mandato l’invito a Manuel” ha spiegato Clarissa, che poi ha rivelato alcuni nomi di ex-concorrenti che sono stati invitati, anche se in molti hanno dovuto dare forfait (Gianmaria Antinolfi, Alex Belli & Delia Duran, Giucas Casella, Ainett Stephens e Antonio Medugno) per impegni lavorativi.