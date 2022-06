Vediamo insieme come possiamo scegliere un melone con la certezza che sia dolcissimo e super succoso, e non come capita che non sa di nulla.

Il melone è il frutto estivo per eccellenza, insieme al suo amico cocomero, ma come possiamo sceglierlo in modo che abbia un gusto incredibile e che possiamo mangiarlo godendoci la sua bontà?

Noi oggi vi daremo qualche piccolo consiglio che vi faciliterà nello scegliere il melone quando siete in frutteria, oppure al supermercato, quindi non ci dilunghiamo troppo e vediamo come possiamo fare.

Melone: il trucco per sceglierlo succoso e dolce

Quando prendiamo un melone e poi lo apriamo e non sa di molto ci rimaniamo un po’ male, confessatelo, ma come sempre è una sorta di terno a lotto scegliere quello succoso e buonissimo.

Noi oggi, però vi vogliamo svelare un segreto, che vi permetterà di rimanere senza parole ogni volta che ne comprerete uno, anche perchè il melone ci fa davvero bene alla nostra salute, in modo particolare in estate.

Si perchè sudando perdiamo vitamine e sali minerali e lui ne è veramente ricchissimo, e ci permette anche di idratarci proprio quando ne abbiamo maggiore bisogno, e poi insieme al prosciutto crudo è veramente una bomba, non credete!

E’ un alimento super rinfrescante, anche perchè contiene circa il 90% di acqua, oltre al calcio, alla vitamina C e B3, oltre al betacatone che ci aiuta per una abbronzatura dorata e perfetta.

Ma quindi come possiamo scegliere un’ottimo melone? Ecco il segreto dobbiamo contare! Ma cosa? gli spicchi esterni se sono 10, specialmente nella varietà cantalupo all’ora il nostro melone sarà top.

Quindi la prossima volta che vi capita un melone di questa qualità controllate bene, anzi contate bene quando spicchi ne, devono essere almeno 10 e poi fateci sapere com’era il melone.

Siamo certi che condividerete con amici e parenti questa informazione, dove averla provata almeno per un paio di volte per vedere se non era solo fortuna! Il melone per voi non ha più segreti.

Continuate a seguirci per avere sempre delle informazioni pratiche ed utili che vi possono aiutare nelle nostre giornate sempre molto impegnative e super intense come spesso ci accade!