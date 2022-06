Cellulare: carichi la batteria di notte? Prova questo trucchetto!

Ricarichi spesso la batteria del tuo cellulare durante la notte? Devi assolutamente provare questo trucchetto. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Oggi, lo smartphone fa parte della nostra vita, senza ci sentiremmo persi. É passato diverso tempo dall’uscita dei primi cellulari, all’epoca solo in pochi potevano permetterselo. Le cose sono cambiate, infatti oggigiorno chiunque può possedere un cellulare e soprattutto viene utilizzato costantemente.

Grazie a questa invenzione è possibile sentire le persone in qualsiasi momento e luogo, tant’è che in alcuni casi, può anche diventare una scocciatura. Infatti, questo oggetto viene spesso utilizzato anche sul lavoro, quindi anche quando siamo in ferie possiamo essere “disturbati” dal nostro datore di lavoro o dai colleghi.

Capita però, che in alcuni casi il cellulare ci lasci proprio nei momenti di bisogno, infatti questo si scarica molto facilmente, soprattutto se datato. Per fortuna esiste un trucco per può fare al caso vostro. Siete curiosi di scoprire come funziona? Vediamolo insieme.

Ecco come caricare al meglio il tuo cellulare

Per cercare di far durare più a lungo il nostro cellulare, dovremmo soffermarci proprio sulla batteria. Infatti, esistono diversi stratagemmi per non far scaricare il vostro smartphone. Generalmente, in molti tendono a lasciare il cellulare in carica per tutta la notte.

Nonostante, possa risultare un’operazione molto comoda, alcuni esperti sconsigliano questa abitudine. Sappiamo che in questo modo il vostro smartphone risulterà carico al massimo, ma in realtà è molto pericoloso.

Infatti, l’afflusso continuo di corrente durante tutta la notte surriscalderebbe la batteria, oltre a danneggiare il cellulare, si rischia un’esplosione. Ora che conoscete tutti i pericoli a cui andate in contro con questa operazione, non ci resta che rivelarvi un trucco altrettanto utile per caricare il vostro cellulare.

In realtà, i telefoni di ultima generazione, non corrono il rischio di surriscaldarsi o esplodere, questo grazie ad una funzione che lo evita: il caricamento ottimizzato. Generalmente, si attiva in automatico, il cellulare apprende le nostre abitudini e se sa che di notte rimarrà attaccato alla corrente, completerà la carica solo poco prima che lo staccheremo.

In questo modo la batteria non verrà danneggiata, ma se questa funzione non fosse disponibile, non vi resta che applicare il caricamento ottimizzato dalle impostazioni.

Quello che dovete fare p andare in Batteria e Stato della Batteria, qui troverete la funzione da attivare. Ora non vi resta che procedere con questi consigli. Voi cosa ne pensate?