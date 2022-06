Uomini e Donne: Riccardo è innamorato

Il noto cavaliere del parterre di Uomini e Donne ha ritrovato l’amore: Riccardo Guarnieri ha dimenticato Ida Platano?

L’ultima puntata di Uomini e Donne ha visto come protagonisti assoluti Riccardo Guarnieri e Ida Platano, i quali si sono riservati parole di fuoco, insulti ed accuse reciproche. L’ennesimo tentativo di riavvicinamento è andato così in fumo: mentre il cavaliere pugliese è apparso distaccato e freddo, la dama bresciana mostrava sintomi di nervosismo, ira e frustrazione. La stessa conduttrice è rimasta scioccata di fronte ad un così differente approccio alla presunta relazione, tanto che tutti hanno ormai dato per scontato che per Guarnieri il sentimento sia effettivamente finito.

Attualmente, non sappiamo se a settembre vedremo nuovamente i due all’interno degli studi Mediaset. Considerando le ultime puntate, probabilmente la Platano diventerà una presenza fissa per sostituire progressivamente l’amica Gemma Galgani. Diverso è il discorso relativo a Riccardo, il quale ha abbandonato il programma più di una volta per la mancata comprensione del pubblico e degli opinionisti. Inoltre, sembra che la stagione estiva abbia fatto da galeotto: a quanto pare, Riccardo Guarnieri è nuovamente innamorato. Vediamo insieme i dettagli.

U&D: Riccardo è innamorato? La verità

Mentre Ida continua a tirare frecciatine attraverso l’arco social, Riccardo Guarnieri appare felice e sereno tra le braccia di un’altra donna. Stando alle informazioni confermate da Amedeo Venza, sembra che il cavaliere abbia ritrovato l’amore. Per il momento, non è arrivata la conferma del diretto interessato e non si conoscono ancora informazioni precise riguardo l’identità della presunta nuova fiamma del pugliese. Fatto sta, che Riccardo appare totalmente indifferente alle accuse dell’ex fidanzata.

Poche settimane fa infatti, Ida Platano aveva pubblicato una stories su Instagram dove dichiarava che l’unica persona a cui avrebbe dovuto chiedere scusa sarebbe sé medesima. Il riferimento all’ex fidanzato è decisamente chiaro e di ambiguo c’è veramente poco. Tuttavia, mentre la dama dimostra di essere ancora coinvolta da Riccardo, quest’ultimo pare si stia dedicando ad altri sguardi.

Per ottenere l’ufficialità riguardo la presunta relazione, dovremo aspettare la conferma del diretto interessato – oppure una sua eventuale partecipazione alla prossima edizione di Uomini e Donne. Una cosa è certa: se entrambi dovessero tornare negli studi Mediaset, probabilmente le puntate saranno all’insegna di ricordi, frecciatine ed espressioni pungenti. Staremo a vedere.