Capelli che togli dalla spazzola: sai dove si buttano? Hai sempre sbagliato

Quando togli i capelli dalla spazzola, dove li butti? Probabilmente hai sempre sbagliato senza saperlo. Scopriamo nel dettaglio la verità.

Chi ha tanti capelli, sa benissimo quanto sia fastidioso rimuoverli dalla propria spazzola, spesso questi finiscono sul pavimento, negli scarichi della doccia o sui vestiti. Ma quando li rimuoviamo, dove vanno buttati? Probabilmente hai sempre sbagliato senza saperlo, ecco perché è necessario iniziare a cambiare abitudini.

In tanti fanno uno sbaglio in comune, ovvero smaltire i propri capelli gettandoli nel water, in questo modo oltre, ad inquinare l’acqua, rischieremo di intasare le tubature. Se lo fate anche voi, è necessario smettere quanto prima.

Ma non solo, anche i peli dei nostri animali domestici non vanno assolutamente gettati del water. Questi oltre ad essere molti di più, rischiano di aggrovigliarsi più facilmente.

Non tutti sanno, che i capelli, così come i peli, andrebbero smaltito in modo specifico. Siete curiosi di scoprire dove doverli gettare? Vediamolo insieme.

Capelli: ecco dove buttarli

Vi siete mai chiesti dove vanno buttati i capelli? Probabilmente non ci avrete mai fatto caso, ma anche questi devono essere considerati con dei rifiuti a tutti gli effetti. Ma quindi dove vanno buttati?

Nella maggior parte dei casi, si tende a gettarli nel water, nulla di più sbagliato. Oltre ad inquinare le acque, rischierete di tappare le tubature. Questi fanno trattati come dei rifiuti organici. Questo perché sono dei veri e propri materiali naturali e biodegradabili. Quindi potete decidere di smaltirli nella compostiera.

Lo stesso discorso vale anche per i peli dei nostri animali, infatti se decidete di buttarli nel water non fare altro che provocare un’otturazione dello scarico. In questo modo non otterrete altro che spiacevoli inconvenienti.

Per questo motivo è fondamentali gettarli sempre nella spazzatura. Inoltre i peli dei cani o dei gatti tendono ad aggrovigliarsi facilmente ad altri oggetti. In questo caso la cosa migliore da fare sia per evitare problemi ai tubi, che all’ambiente è gettarli nei rifiuti organici.

Potete aiutarvi con l’ausilio di un panno inumidito per raccoglierli, la stessa cosa è da fare con i capelli attaccati alla spazzola. Ricordatevi quindi di seguire con attenzione queste raccomandazioni, voi cosa ne pensate?