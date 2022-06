Adriana Volpe: parla finalmente Costanzo e dice la sua

La nota conduttrice – Adriana Volpe – attaccata duramente da Maurizio Costanzo. Vediamo le sue dichiarazioni.

La vita all’interno dello show business e del mondo dello spettacolo può essere paragonata ad un’abile partita a scacchi: le mosse e le scelte professionali possono fare la differenza riguardo il destino della propria carriera. Sono moltissimi infatti i volti che bramano un ruolo all’interno dei vari canali italiani, che sia per Mediaset oppure per la Rai. Una volta ottenuto un posto di lavoro, occorre sfoderare ogni arma possibile per riuscire a mantenerlo. La concorrenza del resto è decisamente spietata.

Tra i volti lanciati dalla tv di Stato, non possiamo non parlare di Adriana Volpe. La conduttrice infatti deve la sua notorietà al suo ruolo all’interno di Mezzogiorno in famiglia e I fatti vostri, programmi che la videro al timone all’inizio degli anni 90. A quel punto, la Volpe avrebbe dovuto puntare sulla sua carriera all’interno della Rai, in modo da affermarsi progressivamente all’interno delle case dei cittadini italiani. Al contrario, decise di cambiare completamente rotta, partecipando alla quarta edizione del Grande Fratello Vip – scelta che sembra le sia costata cara. Vediamo insieme le parole di Maurizio Costanzo.

Adriana Volpe: parole di fuoco da parte di Costanzo

Maurizio Costanzo ha sempre espresso senza filtri la sua poca stima nei confronti dei programmi per così dire trash e di intrattenimento leggero. Dal Grande Fratello ai salotti televisivi di Barbara D’Urso – il giornalista ha saputo esprimere con il tempo opinioni decisamente pungenti a questo proposito. Nel suo mirino tuttavia finiscono anche gli stessi partecipanti, secondo Costanzo infatti il GF non rappresenta un trampolino di lancio, bensì l’alba del declino della carriera di moltissimi vip. In relazione a questo, il giornalista ha riservato delicate parole di fuoco per l’ex gieffina, Adriana Volpe.

“Due anni fa di fatto ha rinnegato la sua professione da conduttrice per gettarsi nella mischia del Grande Fratello Vip […] ma adesso non ha una collocazione” – sono state le parole di Maurizio Costanzo – “mi pare la dimostrazione che il GF non sia un trampolino di lancio per i vip, ma solo un modo di fare soldi facili”. Adriana Volpe infatti ha abbandonato la carriera da conduttrice per gettarsi tra le braccia di Alfonso Signorini in Mediaset.

Tale scelta tuttavia le si è ritorta contro con il passare del tempo, proprio perché attualmente l’ex conduttrice ha perso il suo posto fisso in Rai. Inoltre, non è detto che Mediaset la confermi nuovamente come opinionista del Gf Vip: è risaputo che la produzione ami cambiare volti di edizione in edizione. E così conclude e sentenzia Costanzo: “Lei doveva rimanere nella tv pubblica, mi piaceva tanto nella Rai!”.