Capelli che cadono: il vero motivo dietro al problema

Ecco quale potrebbe essere vero motivo che spiegherebbe la continua caduta dei capelli. La spiegazione della dottoressa

La perdita dei capelli è uno dei problemi che affligge l’essere umano moderno. Veder cadere i capelli già quando si è ancora giovani, infatti, può essere motivo di insicurezza e, a volte, addirittura di vergogna. Proprio per questo, negli ultimi anni si sono concentrati una moltitudine di studi particolarmente interessanti.

Nonostante nell’ultimo periodo i trattamenti di rallentamento della caduta e gli interventi di ricrescita hanno fatto passi da gigante, non si è ancora arrivati a stabilire la vera e propria causa di questo problema. Tuttavia, ecco quale potrebbe essere il vero motivo che spiegherebbe la continua caduta dei capelli.

Ecco spiegata la caduta dei capelli

Nonostante non vi sia una spiegazione univoca riguardo la loro perdita, la causa della caduta dei capelli potrebbe avere le proprie radici nella carenza di vitamine e minerali importanti. Sono queste le parole della dottoressa ed endocrinologa Dilyara Lebedeva, che sul suo profilo Instagram ufficiale ha voluto affrontare l’argomento.

Secondo la dottoressa, infatti, vi sono alcune ragioni che possono spiegare la caduta dei capelli negli esseri umani. In particolare, si può trattare di carenza di vitamina D, di odio, vitamina B12, Omega 3 FA, proteine, ma non solo. Causa della caduta di capelli possono essere anche l’ipotiroidismo, la resistenza all’insulina, la prolattina in eccesso, l’ipoacidità, la sindrome dell’intestino permeabile e del malassorbimento.

Anche gli ormoni sessuali potrebbero incidere fortemente nel processo di caduta dei capelli. Nel caso in cui il testosterone venga convertito in diidrotestosterone (DHT), infatti, la caduta dei capelli potrebbe accentuarsi. Una carenza di progesterone, infatti, potrebbe incidere fortemente sul danneggiamento del cuoio capelluto.

Si tratta di una sostanza che contribuisce ad attivare l’enzima 5-alfa redduttasi. Questo enzima ha il compito di convertire il testosterone libero in DHT, per cui una carenza di esso tutto il sistema di difesa viene meno.

Secondo la dottoressa, quindi, quando c’è una bassa presenza nella pelle di sintesi di elastina, collagene, glicosamminoglicani c’è letargia, pelle secca, deterioramento e flaccidità. Tutto questo porta inevitabilmente ad un indebolimento del cuoio capelluto e, quindi, alla caduta dei capelli.