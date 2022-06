Raffaelle Carrà: arriva la bellissima notizia, da non credere

La talentuosa Raffaella Carrà ci ha ormai lasciato da quasi un anno: arriva tuttavia una bellissima notizia che la riguarda direttamente.

Il 5 luglio dello scorso anno ci lasciava uno dei volti più amati del panorama musicale e televisivo italiani, la talentuosissima ed iconica Raffaella Carrà. Moltissimi personaggi del mondo dello spettacolo affrontarono la notizia con profondo dolore, soprattutto perché le cause della sua scomparsa sono riconducibili all’insorgenza di un brutto male. Chissà quanti altri sorrisi avrebbe strappato al pubblico italiano e soprattutto chissà quante altre performance memorabili avrebbe donato alla televisione.

La sua figura è da considerarsi parte integrante della storia italiana, tanto che persino fuori dai nostri confini, precisamente in Spagna, si è deciso di nominare una piazza locale con il suo nome. Attualmente, lo stesso Sindaco di Roma ha annunciato che avrebbe dedicato una via della Capitale all’iconica showgirl italiana. Insomma, la dolce e solare Raffaella Carrà rimarrà eternamente indimenticabile, proprio per questo la Rai ha deciso di dedicarle un programma, il quale verrà condotto da Milly Carlucci.

La Rai dedica un programma a Raffaella Carrà: i dettagli

Dovrebbe essere Fiesta il titolo provvisorio del nuovissimo prodotto Rai dedicato all’iconica Raffaella Carrà, la trasmissione verrà condotta dalla collega Milly Carlucci. Il debutto è previsto per il prossimo anno, in quanto la data effettiva è stata progressivamente rimandata. Inizialmente, i vertici della rete pubblica avevano pesato di prediligere proprio il 5 luglio, data in cui si celebra l’anniversario dalla sua scomparsa. Dopodiché, la data è stata spostata al prossimo 18 giugno, giorno in cui Raffaella Carrà avrebbe compiuto 80 anni.

Dobbiamo aspettare quindi ancora un anno prima di poter celebrare questa figura incredibile, la quale verrà ricordata da grandi artisti della televisione e della musica. Inoltre, Milly Carlucci da tempo cerca di convincere i vertici Rai a donare il nome della collega scomparsa al Foro Italico di Roma.

Lo studio, che attualmente ospita Ballando con le stelle e Il cantante mascherato, un tempo rappresentò la casa di Carramba che sorpresa, Carramba che fortuna, ma anche Sogni e Amore – tutte trasmissioni condotte dall’interprete di Tuca Tuca. Per ricevere ulteriori dettagli e chiarificazioni riguardo alla trasmissione, dovremo tuttavia attende ancora diversi mesi.