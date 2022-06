Claudio Baglioni: la notizia ha dell’incredibile

Dopo una foto dichiarata “sospetta” ha iniziato a girare una notizia su Claudio Baglioni che ha dell’incredibile. Ecco di cosa si tratta

A volte basta pochissimo per scatenare la curiosità e le ipotesi più fantasiose dei fan. È il caso di Claudio Baglioni, cantautore e presentatore famosissimo e molto amato nel nostro Paese, che negli ultimi giorni si è trovato al centro di una notizia che, a detta di molti, ha dell’incredibile.

L’ex direttore artistico delle scorse edizioni di Sanremo si è trovato al centro di grandi speculazioni da parte di fan e giornalisti dopo una foto di coppia che ha attirato molta attenzione. L’immagine è stata pubblicata dalla splendida Virginia Raffaele e ha a provocato le speculazioni più fantasiose.

Claudio Baglioni e Virginia Raffaele stanno insieme? La foto

È bastata una semplice foto pubblicata sui social a scatenare ipotesi e speculazioni da parte di fan e giornalisti. Il tutto è partito quando Virginia Raffaele, artista italiana stimatissima nel nostro Paese, ha pubblicato una foto con Claudio Baglioni, mentre in didascalia ha scritto “Eccoci qui”.

Nel giro di poche ore, la foto pubblicata sui social dalla Raffaele ha scatenato grande attenzione, attirando le ipotesi più speculative. L’immagine dei due insieme è stata condivisa dopo un concerto di Baglioni alle Terme di Caracalla. Tuttavia, in molti hanno frainteso.

Dopo la pubblicazione dello scatto, infatti, sono partite le idee più fantasiose, scatenate da chi sarebbe convinto (o comunque molto sospettoso) che tra i due ci sia una relazione d’amore. E così iniziate anche associazioni non molto credibili: c’è infatti chi ha citato alcuni versi di canzoni di Baglioni dedicate alla bellissima artista.

Tra queste, è stato molto citato uno dei brani più recenti del cantante: Uno e due, in cui Baglioni parla di una conoscenza che ha cambiato totalmente la sua vita. Ma non solo: chi è convinto dell’esistenza di una storia tra i due ha ricordato l’episodio in cui lui ha assistito ad uno spettacolo “Samusà” di Virginia Raffaele.

Tuttavia, è bastato poco tempo per smentire le ipotesi più fantasiose che vedono l’inizio di una storia d’amore tra i due: “Tutte fake news” dicono contatti molto vicino ai due. Tra Virginia Raffaele e Claudio Baglioni (legato alla compagna Rossella Barattolo dal 1997) ci sarebbe solo amicizia.