Che Dio ci aiuti: le puntate dove vedremo Suor Angela sono 3

Che Dio Ci Aiuti: nella nuova serie è stato svelato che Suor Angela (Elena Sofia Ricci) sarà presente solo in tre episodi. Andiamo a leggere qualcosa in più su questa notizia.

Sono tante le voci che sono circolate su Elena Sofia Ricci che è nel cast di Che Dio Ci Aiuti fin dalla primissima stagione., dove presta il suo volto a Suor Angela.

La notizia è di poco fa: l’attrice molto amata dai fan ha rilasciato una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzone, dove ha rivelato finalmente in quanti episodi sarà presente nella settima stagione della serie.

Sul web, insomma, sono circolate tante voci, tra cui anche l’abbandono di Suor Angela, altre invece che la vedevano protagonista per tutta la nuova stagione.

Elena Sofia Ricci però ha spiegato al settimanale che non sarà così. Infatti, l’attrice sarà presente solo in 3 puntate, o meglio 3 puntate e mezzo.

Che Dio Ci Aiuti: Elena Sofia Ricci svela in quante puntate sarà presente

Ma andiamo a leggere le sue parole: “Girerò parte della settima stagione nelle prossime settimane e l’ultima puntata in autunno. Gli sceneggiatori hanno pensato a un’uscita di scena molto ben congegnata“.

E l’attrice continua a spiegare che “Io ci sarò in tre episodi, nella prima puntata e mezzo e poi farò due apparizioni, nella settima puntata e alla fine“.

Ovviamente, non si è potuta sbilanciare di più sul motivo che porterà fuori dalla scene Suor Angela.

Ma Elena Sofia Ricci sembra essere sempre più convinta della sua decisione. E l’attrice ha ribadito ancora una volta che “Ho sempre detto che avrei lasciato Che Dio ci aiuti e così sarà“.

Insomma, a tutti coloro che speravano di vedere ancora una volta la grande attrice nei panni di Suor Angela, devono aspettare ancora qualche mese.

La Ricci tornerà sul set, quindi, per girare solamente tre puntate e mezzo e poi potrà dire addio al suo ruolo. In molti, però c’è da dire, sperano che questo sia solo un arrivederci e non un addio.

Avete già immaginato come gli autori abbiano pensato alla sua uscita di scena? Siete dispiaciuti anche voi che Suor Angela prenderà parte a poche puntate di Che Dio Ci Aiuti?