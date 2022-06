Zanzare: ecco perchè si accaniscono proprio con te

Zanzare, il vero motivo del perché ti mordono: ecco quali sono i fattori che possono influire sui vari pizzichi di questi insetti.

L’estate non è solamente la stagione del sole e del mare, ma anche (purtroppo per noi) delle zanzare; questi insetti, oltre ad essere molto fastidiosi col loro ronzio, le zanzare con le loro punture ci creano delle bolle che possono prudere molto.

Ma da cosa sono attratte le zanzare e perché pungono di più qualcuno rispetto ad altri? Ecco quali sono i fattori che possono influenzare le loro azioni, la risposta può essere forse sorprendente.

Ci sono diversi fattori che possono spingere le zanzare (e solamente le femmine, perché sono loro a pungere l’uomo per succhiare il sangue) e, come spiega il sito dell’Università Vita-Salute San Raffaele, sono sia determinati dalle caratteristiche fisiche sia dalle abitudini e dallo stile di vita.

Ad influire anche il gruppo sanguigno che possediamo, col tipo 0 che pare essere molto più attraente per le zanzare, che ricevono l’odore dei secretori della pelle. Inoltre, le zanzare sono attirate anche dall’anidride carbonica prodotta dal nostro organismo; in particolare quindi, le persone in soprappeso e le persone che fanno molta attività fisica (e dunque sudano) sono più ‘attaccati’ dagli insetti.

Oltre all’anidride carbonica, le zanzare riescono a percepire anche l’odore dell’acido lattico, dell’acido urico, dell’ammoniaca e di altre sostanze espulse dal nostro organismo. Quanto al sudore, e di conseguenza il nostro odore, viene ovviamente influenzato da fattori quali l’alcol; bevendo birra, si diventa più attraenti per gli insetti, mentre al contrario mangiando alimenti con un’alta percentuale di vitamine B e vitamian C, come ad esempio l’aglio, portano le zanzare a starci teoricamente lontane.

Alti fattori che attirano le zanzare sono la temperatura corporea (per questo anche le donne incinte vengono punte di più), i batteri presenti sulla nostra pelle e la quantità di steroidi e colesterolo.