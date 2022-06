Mara Venier: in arrivo un programma in prima serata

Mara Venier sarebbe pronta per presentare un nuovo programma in prima serata. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta e quale sarà la trasmissione.

Mara Venier è sicuramente una delle conduttrici più amate dal pubblico a casa. Da diverso tempo è al timone di Domenica In, ora però sarebbe arrivato il momento di un nuovo incarico. Da quanto dicono le prime indiscrezioni, a breve la vedremo alla conduzione di una nuova trasmissione.

A quanto sembra, la Venier, dovrà aspettare ancora qualche settimana prima di concedersi le vacanze. Qualche giorno fa è andata in onda l’ultima puntata di Domenica in, ora però sta lavorando ad un nuovo progetto. L’amata conduttrice sarà al timone di uno storico programma della Rai, stiamo parlando di Una voce per Padre Pio.

Per Mara questa non è la prima volta al timone del programma, infatti già l’anno scorso, sempre a giugno, era riuscita ad ottenere degli ottimi risultati. Tant’è che ora la Rai la rivuole per presentare la stessa trasmissione.

Ma le novità non sono di certo finite qui, infatti sembra che non sarà l’unica sul palco dello show. Siete curiosi di scoprire tutti i dettagli sulla questione? Vediamoli insieme.

Mara Venier pronta per un nuovo programma, ecco tutti i dettagli

Come dicevamo, Mara Venier è pronta a condurre un nuovo programma su Rai1. Per la conduttrice questa non è la prima volta al timone di Una voce per Padre Pio, quest’anno però c’è una grande novità in arrivo. A quanto sembra, acconto a lei sul palco ci sarà Al Bano.

Sembra tutto pronto per la messa in onda dell’amata trasmissione, quest’anno verrà registrata nella città natale di San Pio, ossia Pietrelcina. Il tutto verrà trasmesso sabato 25 giugno, anche i fan della Venier non vedono l’ora di rivederla sul piccolo schermo.

Dopo questa data, anche Mara potrà godersi il meritato riposo estivo, ma ovviamente la rivedremo a settembre con la nuova edizione di Domenica In.

Ora non ci resta che aspettare il 25 giugno per rivedere Mara Venier alla conduzione del nuovo programma. Voi cosa ne pensate?