Ferro da stiro sporco? Risolvi così: ecco come fare per pulire al meglio quest’elettrodomestico molto usato in casa.

Così come il forno, la lavatrice e altri elettrodomestici, anche il ferro da stiro non manca in (quasi) nessuna casa; come sappiamo, questo strumento ci permette di sfruttare il calore per rimuovere le pieghe dai nostri capi d’abbigliamento, specie se si tratta di pantaloni o camicie.

Ma come comportarsi quando vediamo che il ferro da stiro è troppo sporco? Possiamo risolvere in questo modo, ecco il modo per pulirlo al meglio in maniera davvero immediata.

Ferro da stiro sporco? Risolvi così: ecco il modo per pulirlo

Affinché il ferro da stiro sia sempre ben funzionante, e non ci crei problemi di nessun tipo sporcando anche i panni, è bene mantenerlo costantemente pulito; in particolare, dobbiamo fare molta attenzione a svuotare l’acqua del serbatoio dopo ogni utilizzo, in modo tale da evitare la formazione di calcare e di conseguenza di sporcare il bucato che stiriamo.

Ma come fare per pulire al meglio il serbatoio? In realtà, stando a come riporta Rimediincasa, la risposta è molto semplice; basterà versare in un bicchiere di aceto bianco del bicarbonato di sodio e dell’acqua tiepida.

Per ottenere il composto, miscelare bene eliminando tutti i residui di acqua; a quel punto, possiamo versare il composto nel serbatoio. A questo punto, si può accendere il ferro per farlo riscaldare e poi attivare la modalità vapore per circa 30 minuti, così che possa pulirsi internamente rimuovendo i residui di sporco.

Una volta finita l’operazione, possiamo pulire il serbatoio e inserire al suo interno dell’acqua distillata, ancora una volta riattivando la modalità vapore; infine, per togliere gli ultimi residui possiamo stirare un vecchio panno.

Quanto alla pulizia della piastra del ferro da stiro invece, possiamo utilizzare dell’aceto bianco da passare con un panno o una spugna (non abrasiva); attraverso movimenti circolari, col passaggio in ultimo di un panno asciutto, la piastra sarà igienizzata.