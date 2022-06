Macchie di sudore? Così le rimuovi in modo impeccabile

Come si possono rimuovere le macchie e il cattivo odore sotto le ascelle dai vestiti? Leggiamo insieme l’articolo e scopriamo come fare.

Le macchie sotto le ascelle sui vestiti sono molto fastidiose ed imbarazzanti. E spesso sono accompagnati anche dai cattivi odori.

Le macchie gialle sono causate dalla reazione tra gli ingredienti antitraspiranti e il sudore: infatti, i traspiranti, la maggior parte di essi comunque, posseggono anche l’alluminio, che provoca proprio l’ingiallimento delle t-shirt o camicie bianche.

La domanda più frequente è se esiste un modo per non far ingiallire i nostri abiti. Uno fra tutti, è quello di utilizzare un deodorante che sia privo di alluminio. E’ molto importante, anche, dopo averlo utilizzato di lasciare che si asciughi, prima di indossare gli abiti.

Se si hanno però capi che hanno questi tipi di macchie, si potrebbe risolvere con alcuni rimedi casalinghi. In commercio, si trovano molti prodotti che potrebbero fare al caso nostro. Ma se invece, vogliamo non inquinare più di tanto il nostro pianeta, si potrebbe provare ad utilizzare metodi alternativi.

Macchie ed odori cattivi sulle magliette bianche: come fare per risolvere questo problema

Potreste sempre utilizzare il bicarbonato di sodio: ne dovete usare circa 5 cucchiai, mescolati nell’acqua, una mezza tazza. Vi si formerà una cremina che andrete a mettere sulla macchia che si è formata sotto l’ascella. Dovrete far agire un po’, per circa 15 minuti, e poi risciacquare con acqua fredda.

Sul web si trovano tanti altri metodi, per cercare di smacchiare le vostre magliette o camicie bianche: basta scegliere quella che più preferite.

Il bicarbonato di sodio, però, vi potrà servire anche per cercare di ridurre gli odori che si sono formati proprio sui nostri abiti.

Infatti, questo ingrediente ha la funzione sbiancante del detersivo e regola il livello di pH nell’acqua della lavatrice.

Per cercare di ridurre gli odori, quindi, sarà necessario sciogliere una tazza di bicarbonato con dell’acqua tiepida. Bisognerà riempire una bacinella con dell’acqua ed aggiungere il bicarbonato sciolto precedentemente.

Infine, dovrete immergere i vestiti che hanno questo cattivo odore e lasciarli in ammollo anche per tutta la notte. In seguito, potrete procedere al normale lavaggio degli indumenti.

Cosa ne pensate di questo articolo? Vi è stato d’aiuto?