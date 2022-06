Vediamo insieme come possiamo preparare questo ottimo piatto della tradizione romana che piace a grandi e piccini.

Oggi vi vogliamo proporre una ricetta che risale ai tempi passati e che quando la preparate tutta la casa ha un profumo inebriante che fa impazzire tutti in famiglia, perchè sa di tradizione, specialmente nel Lazio.

Stiamo parlando del mitico pollo con i peperoni, che è veramente semplice da fare, ma soprattutto piace a tutti, anche ai più piccoli perchè il pollo prende un sentore di peperoni e basta.

Pollo ai peperoni: veloce e buonissimo, e la famiglia è felice!

Noi vi indichiamo di prepararlo con le cosce del pollo, in modo tale che la pellicina si attacca un po’ alla padella e lo rende ancora più succulento, ma voi potete farlo con qualsiasi taglio preferite, e poi in questi modo è anche più divertente mangiarlo, per i più piccoli!

Ma non ci dilunghiamo con troppe parole e vediamo direttamente che cosa ci serve per questa delizia:

peperoni 1 per colore

cipolla 1

pomodori maturi 2

aglio 1 spicchio

alloro 1 foglia

timo 1 rametto

brodo di pollo 150 ml

cosce di pollo 4

olive nere, sale, pepe e olio EVO q.b.

Iniziamo quindi con la preparazione vera e propria, tagliando la cipolla in modo molto fino poi schiacciamo il nostro aglio e mettiamo tutto in una padella bella grande poi passiamo ai peperoni.

Laviamoli e poi togliamo il gambo, i semi ed i vari filamenti che ci sono poi facciamoli a listarelle molto sottili, poi prendiamo i pomodori che laviamo, ovviamente e dividiamo solamente in 4 parti.

Adesso mettiamo l’olio, e facciamo rosolare le nostre coscette, mi raccomando giriamole spesso, quando ci sembrano belle dorate possiamo togliere ed inserire nella padella la cipolla, poi l’aglio e successivamente i peperoni ed i pomodori.

Lasciamo andare a fiamma viva per circa 5 minuti, adesso mettiamo nuovamente dentro le nostre coscette e poi aggiungiamo il brodo, il timo e l’alloro, controlliamo se bisogna aggiungere sale oppure no, e poi mettiamo il coperchio.

Devono andare per circa 40 minuti, perchè il nostro sughetto si deve ridurre e la carne diventare super tenera e morbida, passato questo tempo accendiamo il nostro forno a 200 gradi e togliamo tutto dalla padella mettendolo in una teglia per il forno.

Aggiungiamo le olive che abbiamo tagliato a rondelle e terminiamo la nostra cottura nel ripiano più in alto per circa 7 minuti, sforniamo ed il nostro pollo con i peperoni farà impazzire tutti i commensali!

Continuate a seguirci per avere sempre nuove ricette che vi faranno fare una incredibile figura ma che allo stesso tempo vi permetteranno di risparmiare tempo e di dedicarvi ad altre cose, anche solamente a rilassarvi.