Ikea: non tutte le ciambelle vengono con il buco!

Se avete anche voi questo prodotto di Ikea, allora non utilizzatelo. Durante il suo utilizzo potrebbe scoppiare.

Prestate molta attenzione a questo prodotto, che è stato venduto in molti punti vendita di Ikea. Stiamo parlando della caffettiera METALLISK 0,4 l con valvola di sicurezza in acciaio inossidabile.

Se ne avete una in casa, quello che dovrete fare è controllare i codici di produzione. Infatti, alcune di esse potrebbero scoppiare mentre è in funzionamento. I codici sono i seguenti: tra 2040 e 2204 (AASS) e la data di produzione è tra ottobre 2020 e gennaio 2022.

A fare per prima questa segnalazione è Ikea stessa. In una nota, infatti, hanno scritto tra l’altro: “Il rischio è aumentato in seguito alla modifica del materiale e del processo di produzione della valvola di sicurezza.

Pertanto, solo i prodotti con la valvola di sicurezza in acciaio inossidabile (di colore argento/grigio) sono interessati dal richiamo. Il presente richiamo non riguarda invece le altre unità”.

Ikea: attenzione a questa caffettiera, potrebbe scoppiare durante il suo utilizzo

Ogni punto vendita di Ikea può essere contattato da ogni cliente che in passato ha fatto questo tipo di acquisto, per avere maggiori informazioni.

Inoltre, si può ottenere un rimborso, portando indietro la caffetteria e sembra che non sia necessario neanche lo scontrino fiscale.

Non è la prima volta che la catene svedese si vede costretta a ritirare alcuni prodotti: ad esempio nel maggio del 2021 Ikea ritirò i piatti, le tazze e le ciotole delle serie Heroisk e Talrika, le quali rischiavano di rompersi e potevano provocare ustioni quando ci fossero al loro interno alimenti e bevande calde.

Nel 2020 era stato invece il turno delle cassettiere della serie Kullen: di questi erano stati venduti molti pezzi. E c’era il rischio concreto che si ribaltassero e schiacciassero i bambini.

Nello stesso anno, anche il bicchiere da viaggio Troligtvis era stato ritirato perché poteva rilasciare sostanze chimiche dannose durante il suo uso.

Ricordiamo ancora una volta che chiunque abbia comprato la caffettiera METALLISK 0,4 l con valvola di sicurezza in acciaio inossidabile dovrà riportarla indietro, dato che durante il suo utilizzo potrebbe scoppiare.

Se volte maggiori informazioni, vi invitiamo a contattare il Servizio Clienti al numero verde 800 924646, può ovviamente succedere che su una mole di così tanti prodotti, alcune volte hanno dei problemi, ma sono sempre un’ottimo negozio dove poter andare a fare spese, e mangiare anche molto bene!