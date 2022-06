Vediamo meglio insieme una ricetta super veloce e buonissima che ci permette di preparare dei panini al latte da favola.

Come sappiamo, cosa c’è di meglio del panino per fare merenda o magari anche colazione mettendoci dentro della crema alle nocciole o della marmellata? Ma non sempre abbiamo i panini al latte pronti.

Se ci siamo dimenticati di comprarli, ecco che noi arriviamo in vostro soccorso e vi diciamo come potete realizzarli in modo semplice e veloce, quindi non ci perdiamo in troppe chiacchiere.

Panini al latte morbidissimi: da copiare subito!

Come sempre poi potete personalizzarli in mille modi diversi, ad esempio aggiungendo delle gocce di cioccolato fondente dell’impasto o dell’uvetta, quindi sbizzarritevi sempre come volete.

Ecco la lista di cosa ci occorre:

500 gr di farina integrale

70 gr di uva passa

70 gr di gocce di cioccolato

1 cubetto di lievito di birra (oppure 150 gr di pasta madre)

2 cucchiai di olio di semi di girasole

Una tazza di latte

Un cucchiaio di miele

Iniziamo quindi con la preparazione vera e propria e mettiamo a scaldare un po’ di latte con dentro il miele e ci facciamo sciogliere il nostro lievito di birra o la pasta madre, in base a quello che abbiamo a disposizione, oppure abbiamo trovato al supermercato.

Poi mettiamo con un po’ di acqua la nostra uvetta e ci spostiamo sul piano da lavoro mettendo la farina come una fontana con il solito buco al centro dove versiamo il latte con il miele sciolto, il lievito e l’olio.

Iniziamo a lavorare cercando di amalgamare tutti gli elementi perchè dobbiamo avere un’ottimo impasto completamente omogeneo e liscio quando lo tocchiamo, poi lo dobbiamo far riposare.

Deve raddoppiare il suo peso normale, ovviamente la tempistica varia da mille cose, quale lievito avete usato, quanto fa caldo, quanto è umido, quindi date un’occhiata dopo un po’ che avete preparato l’impasto.

Adesso possiamo aggiungere, se vogliamo i nostri ingredienti, quindi nel nostro caso dividiamo l’impasto in 3 pezzi, in uno mettiamo l’uvetta che abbiamo strizzato, poi nell’altro le gocce di cioccolato, e per finire l’ultimo resterà semplice.

Ogni singolo impasto dobbiamo dividerlo in 4 piccoli impasti, avremmo in questo modo ben 12 panini che lasciamo lievitare per 1 ora in forno poi lo accendiamo 180 gradi e lasciamo cuocere per circa 15/20 minuti, poi regolatevi in base al vostro forno e a quando non ben dorati.

Una volta pronti, se vogliamo possiamo tagliarli a metà e farcirli come preferiamo, siamo sicuri che finiranno nel giro di pochissimo tempo e tutti vi chiederanno questa super ricetta che vi abbiamo appena indicato!