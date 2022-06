Code interminabili e traffico in tilt a causa dei due gravissimi incidenti avvenuti nell’autostrada A22 ieri nei pressi di Modena.

Due incidenti stradali si sono verificati ieri sulla A22 all’altezza di Carpi. Più grave il primo: intorno alle 12.20, in corsia Nord, due auto si sono scontrate violentemente, ed è rimasto coinvolto anche un mezzo pesante.

Una donna di 77 anni di Bolzano è morta ieri nel terribile incidente sulla A22 del Brennero, nel tratto fra Carpi e Reggiolo, dove è attivo un cantiere che impone un cambio di carreggiata. La vittima viaggiava accanto al marito, un 79enne ora ricoverato in rianimazione a Baggiovara. Nell’altra auto, sempre una citroen viaggiava invece una famiglia: marito, moglie e i figli di 16 e 13 anni di Modena: il figlio minore e la mamma di 50 anni hanno riportato lesioni gravissime: il ragazzino è ricoverato in prognosi riservata al Maggiore di Bologna. Sulla dinamica esatta di quello che è successo sono in corso le verifiche da parte delle Forze dell’Ordine. L’autostrada è stata chiusa tra Carpi e Reggiolo – riaperta nel primo pomeriggio – con uscita obbligatoria a Carpi per chi viaggiava in direzione Nord. Inevitabili le ripercussioni al traffico: si sono registrate lunghe code. Tra Campogalliano e Carpi, alle 15, si è arrivati a 6 chilometri di coda. Circa un’ora dopo, verso le 13,30, pochi chilometri prima di Carpi è stato registrato un secondo incidente con un camion che ha tamponato un’autocisterna. Estratte dai Vigili del Fuoco le due persone nell’abitacolo del camion e affidate a sanitari 118: una di loro, il conducente del camion, è grave. Sul posto anche i pompieri, i sanitari del 118 con ambulanze e automedica ed elisoccorso.