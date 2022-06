Gelato: quanti ne possono mangiare al giorno? Da non credere

Il gelato è sicuramente uno degli alimenti più amati al mondo, sopratutto in estate. Ma quanto ne possiamo mangiare al giorno? Quello che tutti si chiedono è: fa ingrassare oppure no? Scopriamo cosa dicono gli esperti.

Quando fa caldo, la cosa migliore da fare è prendersi un bel gelato, la maggior parte delle persone non vuole proprio rinunciarci, nonostante la necessità di controllare il proprio peso. Ma farà veramente ingrassare? Scopriamolo insieme e vediamo quanti ne possiamo mangiare.

Il gelato sembra essere un alimento con origini molto antiche, ma in realtà in passato la ricetta non era come quella che consociamo oggi. Infatti, il gelato principalmente viene realizzato co latte, zucchero e uova.

Come ben sappiamo, questo alimento ha origini italiane, e dobbiamo ammettere che solo nel nostro paese viene realizzato nel modo corretto e con alimento freschi. Ovviamente non tutte le gelaterie utilizzano ingredienti buoni, ecco perché è necessario seguire alcune accortezze quando si decide di mangiarlo.

Inoltre, chi è a dieta può mangiarlo, ma solo se rispetta le quantità e gli ingredienti giusti da scegliere.

Gelato: fa veramente ingrassare? Ecco la verità

Moltissime persone vanno matte per il gelato, ma da sempre ci si chiede se questo alimento faccia ingrassare oppure no. Come tutti i cibi, sarebbe sbagliato dire che il gelato faccia male, ma anche affermare il contrario non è proprio corretto.

Infatti, se mangiato nelle giuste modalità e senza esagerare, va bene anche se si a facendo una dieta. Per ora è ancora difficile stabile l’apporto calorico, ma si può approssimare che 100 gr di gelato contengono dalle 200 alle 300 calorie.

Può essere sicuramente una buona merenda da fare ogni tanto, ma ovviamente non tutti i giorni. Inoltre, è sempre buon uso scegliere gelaterie artigianali, queste infatti producono i gelato con alimenti freschi e non industriali. P

rima di scegliete dove mangiare il gelato, leggete sempre le recensioni, in questo modo avrete un idea di come sono fatti i gelati e se ne vale la pena. Ora non vi resta che andare a mangiarvi un bel gelato, sicuramente non sarà quello che vi farà ingrassare.

Voi cosa ne pensate?