Fabrizio Corona: Sara Barbieri, quello che non sai sulla futura moglie

Sembra che Fabrizio Corona abbia raggiunto una certa serenità: presto sposerà la fidanzata Sara Barbieri. Scopriamo insieme chi è lei.

A quanto pare, il noto re del gossip Fabrizio Corona ha raggiunto finalmente la serenità interiore. Dopo anni di love story drammatiche, caratterizzate dal contributo costante dei paparazzi, sembra che una giovane ragazza abbia conquistato il cuore del bad boy come nessuna donna prima d’ora.

Solo poche settimane fa, era divenuta virale la notizia secondo cui Corona avesse violato i domiciliari per recarsi infuriato nei pressi dell’abitazione della madre di suo figlio, Nina Moric. L’imprenditore aveva accusato l’ex compagna di aver rubato del denaro in casa sua in sua assenza. Ovviamente, i due sono stati separati dalla polizia e Corona è stato condotto nuovamente nella sua abitazione.

In pochi sapevano che in realtà, Fabrizio Corona era già impegnato con una giovane modella milanese. La loro storia dura da quasi un anno, per questo motivo, l’imprenditore ha deciso di ritrovare la serenità per poter fare la fatidica proposta alla fidanzata 22enne. Stiamo parlando della bellissima Sara Barbieri.

Corona sposerà Sara Barbieri, la fidanzata 22enne

Fabrizio Corona e Sara Barbieri si conoscono da poco più di un anno, il feeling è stato immediato fin dal primo sguardo, tanto che la coppia convive a Milano da diversi mesi insieme al figlio dell’imprenditore. La giovane ragazza ha 22 anni, esattamente 26 in meno rispetto all’ex compagno di Belen Rodriguez. E’ particolarmente affermata nel campo della moda, ha infatti lavorato per diversi marchi di abbigliamento e gioielli, tra cui Dolce & Gabbana.

Fu il settimanale Oggi ad annunciare la nascita della storia d’amore tra i due, gossip documentato da una serie di immagini che li ritraggono in abbracci e baci appassionati. Riguardo la differenza di età, Corona ha affermato di non avvertire alcun tipo di disagio, in quanto Sara si è rivelata molto più matura e profonda rispetto a tante sue coetanee.

I due convoleranno a nozze ufficialmente nel mese di settembre, avvolti dall’amore delle persone più care: “Arrivati a quest’età ha un significato più alto, altrimenti sposarsi non significherebbe nulla, specie per uno come me che è nulla tenente” – e riguardo la sua fidanzata – “Questa con lei è sicuramente una delle storie più belle che ho mai vissuto, ho progetti seri con lei”.