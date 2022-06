Lory Del Santo: è successo all’Isola dei famosi

E’ ufficialmente finita l’avventura sull’Isola per Lory Del Santo: durante la votazione, la sua anima gemella l’ha criticata aspramente.

Godiamoci queste puntante de’ L’isola dei famosi, in quanto potrebbero essere ufficialmente le ultime. Stando ad alcune indiscrezioni, i vertici Mediaset potrebbero avere intenzione di rinnovare completamente il palinsesto dei prossimi mesi. Moltissimi programmi sono stati eliminati in seguito alla scrematura, tra cui Temptation Island e La Pupa e il Secchione. Sembra che L’isola dei famosi sia destinata ad incorrere allo stesso destino.

Stesso format da anni, stesse prove di forza e continue discussioni per qualche porzione in più di riso – i telespettatori italiani non mostrano più il medesimo entusiasmo di un tempo, di conseguenza – molto probabilmente – L’isola dei famosi verrà sostituita da altri nuovissimi programmi. Tornando all’ultima puntata, abbiamo potuto assistere all’eliminazione definitiva di Lory Del Santo, la quale è rimasta molto delusa dal suo fidanzato.

Lory Del Santo: screzio con il fidanzato dopo l’eliminazione

L’eliminazione di Lory Del Santo non è stata assolutamente lodevole, tanto che lo stesso fidanzato Marco pare non abbia apprezzato alcuni atteggiamenti della compagna sull’isola. Lory è stata accusata da Vladimir Luxuria di aver fatto il doppio gioco e successivamente è stata mandata al televoto contro Estefania. Una volta raggiunto il verdetto, Ilary ha comunicato alla Del Santo di essere ufficialmente eliminata e, conseguentemente, costretta ad abbandonare l’isola e tornare in Italia.

“Su certe cose ha ragione, ma su certe ha sbagliato” – sono state le parole di Marco – “io le ho dato dei consigli, ma non posso cambiare la sua testa”. Affermazioni che hanno ferito la Del Santo nel profondo, tanto da spingerla a salutare a malapena il fidanzato prima di abbandonare l’Isola dei Famosi. Un bacio fugace e freddo, dopodiché Lory ha voltato le spalle a Marco e si è diretta verso la barca. Lo stesso Alvin ha ammesso di aver avvertito una certa freddezza e tensione.

Lory e Marco avranno occasione di chiarirsi solo a seguito dalla conclusione del programma oppure grazie ad un’eventuale eliminazione dello stesso Marco. Nel frattempo, Lory Del Santo sta tornando in Italia con l’amaro in bocca, sia per la sconfitta che per le parole pronunciate dal fidanzato.