Hai mai provato l’olio al gelsomino per rinvigorire e nutrire la tua chioma? Approfondiamo insieme l’argomento.

Nel campo del beauty e della cura del corpo, i più esperti spesso usufruiscono di oli essenziali e prodotti di origine naturale per far fronte a determinate problematiche: dalla secchezza di capelli e pelle, alla necessità di nutrire il corpo in profondità, fino a fare riferimento all’aromaterapia. Di conseguenza, è opportuno conoscere gli effetti benefici di alcune piante – oggi, in particolare del gelsomino – in modo da diminuire drasticamente l’utilizzo di prodotti realizzati con sostanze chimiche, artificiali e farmaceutiche.

Come abbiamo accennato, oggi faremo riferimento in particolare al gelsomino, una pianta la cui profumazione è inconfondibile e avvolgente, tanto da essere utilizzata per i suoi effetti calmanti dati dall’aromaterapia. Inoltre, essendo un antibatterico e nutriente naturale, è possibile usufruirne per rinvigorire i nostri capelli, ottenendo un effetto luminoso e setoso. Approfondiamo insieme l’argomento nel prossimo paragrafo.

Olio al gelsomino: i benefici che non immagini

Prima di tutto, l’olio essenziale al gelsomino vanta il potere di contrastare gli effetti dell’umidità, nemica numero uno della salute dei capelli e della stessa piega. Capita spesso infatti che la chioma risulti crespa e informe nel momento in cui la esponiamo a temperature e condizioni atmosferiche simili. Di conseguenza, basta applicare una piccola quantità di olio al gelsomino dopo il lavaggio – quando il capello è ancora umido – per creare una sorta di velo protettivo e anti-crespo.

In relazione alle proprietà nutrienti, l’olio al gelsomino ha il potere di insediarsi nei follicoli peliferi, ammorbidendo drasticamente la chioma e favorendo l’effetto liscio e setoso. Per godere degli effetti, è possibile realizzare una sorta di balsamo homemade: prendete il vostro prodotto preferito e mescolatelo con un po’ di olio essenziale di gelsomino (se volete potete unire anche l’olio extravergine di oliva). A questo punto, applicatelo sui capelli e lasciatelo in posa per circa 20-30 minuti. Dopodiché procedete con il normale lavaggio.

Infine, per combattere le doppie punte, è possibile applicarne una piccola dose su di esse prima di asciugare i capelli. In questo modo, riusciremo a contrastare il cosiddetto “effetto paglia” e potremo evitare di tagliare eccessivamente le lunghezze. Si tratta di un’ottima alternativa ai classici prodotti in commercio e – come se non bastasse – il suo profumo risulta effettivamente irresistibile.