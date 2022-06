Nodi ai capelli? Sbarazzatene senza dolore così

Quando i capelli raggiungono una certa lunghezza, potrebbero annodarsi più facilmente: ecco come rimuovere i nodi facilmente.

Moltissime persone amano sfoggiare una chioma lunga e voluminosa, tuttavia portare i capelli lunghi causa inevitabilmente la lotta contro i nodi. Può risultare doloroso passare la spazzola per districarli, inoltre – esercitare troppa pressione – potrebbe causare il danneggiamento dei capelli, la loro rottura e di conseguenza la perdita di ciocche particolarmente sostanziose.

Districare i capelli e pettinarli diventa un’arte e come tale anch’essa cela alcuni segreti del mestiere. Nel prossimo paragrafo, vi sveleremo i trucchetti per eliminare facilmente i nodi e soprattutto per aiutarvi a prevenire la loro formazione. Approfondiamo insieme l’argomento.

Nodi ai capelli: ecco come rimuoverli facilmente

Prima di tutto, nel momento in cui notate una presenza sostanziosa di nodi lungo la vostra chioma, potrebbe derivare da una secchezza della struttura del capello. Quando i capelli risultano secchi e crespi infatti lo sfregamento e la poca morbidezza contribuiscono alla formazione repentina dei nodi. Consigliamo quindi di eseguire una maschera nutriente almeno una volta al mese, in modo da mantenere i nostri amati capelli in salute.

Detto questo, un altro dei fattori che contribuisce alla formazione dei nodi risiede nello sfregamento sulle superfici (cuscini, braccioli ecc.) – consigliamo di legare i capelli con un elastico morbido prima di andare a dormire, in modo da contenerne la massa e mantenerli più ordinati. Inoltre, per quanto riguarda la federa del cuscino, il raso rappresenta la scelta migliore per conservare la lucentezza e la morbidezza dell’intera chioma.

Ricordatevi inoltre di tagliare i capelli regolarmente, anche solo per farli spuntare. Eliminando le doppie punte e le zone rovinate, la chioma crescerà molto più facilmente e risulterà forte, sana e voluminosa. Ma riguardo ai nodi, come facciamo ad eliminarli senza strappare o danneggiare la struttura del capello? Semplice, attraverso uno spray districante.

In commercio esistono moltissimi prodotti che fungono da spray districante e potete scegliere su una vasta gamma, in modo da selezionare quello più adatto ai vostri capelli. Dividete la chioma in quattro ciocche (capelli asciutti o medio-asciutti) e pettinatela delicatamente con una spazzola professionale. I vostri capelli ne gioveranno sicuramente.