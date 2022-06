Vediamo insieme un piatto super veloce ma che allo stesso tempo è veramente buonissimo e permette a tutti di mangiare le verdure.

Oggi vi vogliamo proporre una super ricetta che va bene come sempre per tutta la famiglia, perchè nessuno di noi ha voglia di fare mille preparazioni diverse ogni volta che ci dobbiamo mettere ai fornelli.

Poi spesso andiamo di corsa e magari non abbiamo idee, ecco che ci siamo noi a darvi una mano con piatti sempre veloci e con ingredienti che quasi sempre abbiamo in casa, poi ovviamente potete personalizzare le ricette in base alle vostre esigenze, o gusto personale.

Medaglioni di zucchine una bontà velocissima

Questo piatto poi lo possiamo utilizzare sia come secondo ma va benissimo anche in un aperitivo con gli amici per due chiacchiere sul balcone, o in giardino, o magari vista mare, perchè no!

Saranno super croccanti fuori ma dentro morbidissimi, vediamo quindi subito cosa ci serve:

Olio extravergine d’oliva

pan grattato q.b.

1 uovo

Sale

40 gr di parmigiano

3 zucchine

un ciuffetto piccolo di prezzemolo

60 gr di scamorza a julienne

250 gr di ricotta

qualche foglia di Basilico

Pepe quanto basta

Iniziamo con la preparazione vera e propria partendo dalle zucchine e prendendo la grattugia, ovviamente lo facciamo dopo averle lavate e tolte le estremità, ma soprattutto cerchiamo di non prendere la parte centrale perchè contiene tantissima acqua.

Poi nello stesso contenitore mettiamo anche la nostra scamorza che avremmo tagliato, poi l’aglio grattugiato e la ricotta, aggiungiamo anche il parmigiano, poi tritiamo molto piccolo prezzemolo e basilico e lo aggiungiamo.

Mettiamo dentro anche il nostro uovo, il sale ed il pepe, poi iniziamo a mescolare tutto il nostro composto se possibile con una forchetta in modo anche da rompere la ricotta e l’uovo.

Se vediamo che risulta troppo liquidi mettiamo dentro anche un po’ di pangrattato, poi prendiamo un foglio di carta da forno e lo mettiamo sul nostro tavolo, mettendo anche una spolveratina di pangrattato.

Adesso sporchiamoci le mani prendendo una manciata del nostro composto e cerchiamo di fare prima delle palline e poi appiattirle un po’ con la nostra mano, poi le passiamo sul pangrattato.

Ovviamente continuiamo fino alla fine del nostro composto, più saranno grandi e meno ne avremmo più saranno piccolo e più ne avremmo, decidete voi, poi accendiamo il forno ed aspettiamo che sia ben caldo.

Lasciamo andare per circa 25 minuti a 180 gradi e quando saranno belle dorate togliamole dal forno, mi raccomando a metà della cottura giriamole, in modo tale che siano croccanti da tutti i lati.

Ecco che i nostri medaglioni sono prontissimi per essere mangiati e siamo assolutamente sicuri che i presenti vi ruberanno la ricetta perchè ottime!