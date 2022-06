Tè freddo: sai veramente quanto zucchero c’è? Rimarrai senza parole

Ovviamente con l’arrivo del caldo si cercano sempre di più bevande più fresche, come il tè. Ma sapete quanto zucchero c’è dentro? Scopriamolo insieme.

Sta arrivando la bella stagione e con sé anche le giornate si faranno molto più calde. Per questo motivo, si cercherà di rinfrescarci in ogni modo.

Quando non possiamo stare al mare o in piscina, ad esempio, perché si deve lavorare, si cerca conforto anche in alcune bevande.

Il tè, che sia alla pesca che al limone, è una delle bevande più ricercate e bevute durante l’estate. Ed oltre ad essere rinfrescanti, sono anche molto buone.

Purtroppo, c’è sempre un lato negativo che si cela dietro alle cose più buone. Infatti, in queste bevande c’è molto zucchero raffinato, come del resto anche molte altre lo hanno.

Tè freddo: sapete quanto zucchero c’è?

Insomma, anche se il tè risulta essere molto gustosa durante l’estate, rimane anche una di quelle più caloriche.

Il Sito Green Me, infatti, ha provato a dare una risposta a questa domanda, ovvero quanto zucchero raffinato c’è in un brick di tè che si compra nei supermercati o nei bar?

Siete curiosi di scoprirlo? All’interno, c’è l’equivalente di quattro bustine di zucchero. Quindi cosa possiamo fare in questo caso? Dovremmo rinunciare al tè?

La riposta è ovviamente no. E per evitare di assumere tutto questo zucchero una delle cose da fare è quello di fare questa bevanda voi stessi.

In che modo? Sul web si trovano molte ricette a riguardo e la preparazione è molto semplice. Potreste anche sostituire lo zucchero raffinato con quello di canna o addirittura con la Stelvia.

Il sapore non cambierà, ma risulterà essere solo meno calorico. E per chi segue una dieta, è molto importante non introdurre lo zucchero più del necessario.

In realtà, questo è consiglio che diamo a tutti, ovvero di seguire una buona e corretta alimentazione per stare bene con noi stessi.

Se anche a voi piace il tè alla pesca o al limone, ma non volete assumere tutti questi zuccheri allora vi consigliamo di cercare qualche ricetta su Internet e di provare a farla.

Cosa ne pensate di questo articolo? Vi è stato di aiuto?