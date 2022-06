Olio di macadamia: i benefici che nessuno conosce

Avete mai sentito parlare dell’olio di macadamia? Scopriamo insieme gli incredibili benefici di questo prodotto completamente naturale.

La macadamia è una pianta perenne originaria dell’Australia, i cui frutti sono simili a delle piccole noci tondeggianti. Si tratta di elementi che possono essere consumati tranquillamente dall’uomo e che inoltre apportano innumerevoli benefici all’organismo. In primo luogo, favoriscono il transito intestinale e rafforzano l’apparato cardiovascolare. La loro composizione comprendere il 93% di lipidi, 4% di proteine e 3% di carboidrati, con 700 kcal ogni 100g di prodotto.

Oltre a favorire l’apparato gastro-intestinale e cardiovascolare, influenzano positivamente il nostro metabolismo grazie alla presenza di antiossidanti, elementi utili per combattere l’ossidazione dei radicali liberi nelle cellule del nostro corpo. Inoltre, contengono diverse vitamine importanti tra cui la vitamina E e C, ma anche fosforo, magnesio, calcio, ferro, manganese, zinco, potassio e tanti altri. Eppure, uno dei benefici più importanti, non si riferisce al nostro corpo, bensì ai nostri capelli. Approfondiamo insieme l’argomento nel prossimo paragrafo.

Olio di macadamia? Scopriamo tutti i benefici per i capelli

Dalle noci di macadamia si estrae appunto l’olio di macadamia, soluzione letteralmente sacra per ottenere una chioma folta e sana. Esso infatti apporta diversi benefici ai nostri capelli: nello specifico, li rende più lisci, combatte l’effetto cresco e li rafforza allo stesso tempo. L’olio vanta un effetto emolliente, in grado di nutrire il capello in profondità, combattendo gli effetti dell’umidità e del caldo torrido. In questo modo, la chioma appare inevitabilmente più liscia e setosa.

Inoltre, diversamente dagli altri oli essenziali, quello di macadamia è applicabile sulla cute del capello. Questa pratica non appesantirà la chioma, ma al contrario andrà a nutrire ed idratare i follicoli piliferi attraverso l’alto contenuto di antiossidanti. Di conseguenza, grazie a questo olio naturale sarà possibile contrastare la caduta dei capelli e l’indebolimento della stessa struttura, favorendone la ricrescita.

Insomma, parliamo di un prodotto totalmente naturale, incredibilmente benefico per la salute del nostro corpo. Consigliamo di applicare una modesta quantità di olio sulla cute un paio di volte al mese, lasciando agire la soluzione prima del lavaggio. Rimarrete sorpresi dagli effetti incredibili.