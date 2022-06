Amore: l’età giusta per sposarsi ed evitare il divorzio!

Ti piacerebbe scoprire a quale età è consigliato sposarsi? In questo modo eviterete il divorzio. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e come funziona.

Stando a quanto dice un recente studio, è possibile diminuire le probabilità di divorzio sposandosi in questa fascia di età. Siete curiosi di scoprire se avete fatto la scelta giusta o meno? Vediamolo nel dettaglio.

La ricerca è stata svolta dal sociologo americano Nicholas Wolfinger, proprio lui ha scoperto che l’età in cui ci si sposa è fondamentale per diminuire le probabilità di divorzio. Purtroppo, nell’ultimo periodo si sentono sempre più casi di matrimoni finiti all’improvviso.

Probabilmente la motivazione potrebbe essere legata all’età in cui si è deciso di compiere questo passo importante.

Per questo motivo oggi vi sveleremo cosa ha scoperto il sociologo Nicholas Wolfinger e a quale età è consigliato sposarsi. Siete curiosi di scoprire la verità? Vediamola insieme.

Sappiamo tutti, che ai tempi delle nostre nonne i matrimoni, oltre ad essere più numerosi, erano celebrati in giovane età. Oggi invece, in molti decidono di non sposarsi o comunque di fare una cerimonia ad età avanzata.

Stando a quanto dice un recente studio svolto da un sociologo americano di nome Nicholas Wolfinger, le probabilità di divorzio tra le coppie di sposi diminuiscono in modo esponenziale in base all’età in cui si celebra il matrimonio.

Dalla ricerca è emerso che l’età ideale per sposarsi è tra i 25 ed i 32 anni. Al contrario, con l’aumentate dell’età il rischio di divorziare si alza al 5%.

Sicuramente un età ancora molto giovane, soprattutto se vicino ai 25 anni. Quindi stando a quanto dice il ricercatore, l’età ideale per sposarsi va dai 25 ai 32 anni.

Generalmente in Italia, le statistiche confermano che la fascia di età in cui si celebrano più matrimoni va dai 28 ai 40 anni, d’altronde i giovani non hanno ancora le possibilità economiche di salire sull’altare.

Insomma, se vogliamo che il nostro matrimonio sia perfetto è il caso di seguire il consiglio del sociologo. Voi cosa ne pensate?