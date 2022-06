Ilary Blasi e Alvin: clima rovente? Le voci

Isola dei Famosi: i rapporti fra la conduttrice Ilary Blasi e l’invito Alvin si stanno facendo sempre più tesi. Cosa sta succedendo?

Per il secondo anno consecutivo, Ilary Blasi è al timone di uno dei programmi più seguiti di Mediaset, L’Isola Dei Famosi.

La moglie di Francesco Totti ormai ci ha abituato alle sue gaffe, come ad esempio una delle ultime quando è caduta dallo sgabello, che fanno molto divertire i fan.

Non sono passati di certo inosservati anche le frecciatine che spesso si lancia con l’inviato Alvin, ormai uno dei veterani della trasmissione di Canale 5.

Come ad esempio, nella puntata scorsa, quando la presentatrice ha cercato di richiamare l’attenzione ha detto “Naufraghi” ed Alvin ha prontamente risposto “Eccoci Ilaria”. A questo punto, la Blasi ha immediatamente reagito dicendo “Ilaria tua sorella”. L’ex letterina di Passaparola sembrava molto infastidita da questa cosa.

Isola dei Famosi: come sono i rapporti fra Ilary Blasi e Alvin

Degli ex naufraghi hanno poi rivelato che la situazione dietro le quinte non sia delle migliori, tanto che hanno fatto alcune rivelazioni “Non si sopportano e la conduttrice ha minacciato più volte di mandarlo via”, come riporta il settimanale Di Più Tv.

E anche gli altri concorrenti giocano molto su questo fatto. Guendalina Tavassi, ad esempio, era in procinto di lasciare il gioco e si è rivolta all’inviato, dicendo “Secondo me il prossimo sei tu”.

A questo punto, ci ha pensato uno dei due opinionisti della trasmissione, Nicola Savino, che ha subito scherzato ed ha detto che fra i due c’è un rapporto di amore e odio.

I rapporti sembrerebbero molto tesi fra i due, tanto che un ex naufrago sempre sulla rivista Di Più Tv, hanno affermato che si è pensato di sostituire Alvin con Vladimir Luxuria, come inviata.

Ma sarà veramente così? I telespettatori si sono resi fin da subito che forse non corre buon sangue tra la conduttrice e l’inviato.

Inoltre, stanno girando delle voci che proverebbero a spiegare questo astio “La sua conduzione è fresca e leggera, spesso condita con una certa ironia e magari lui non è pienamente d’accordo”.

Nessuno dei due non ha ancora smentito né confermato questa situazione. Vi ricordiamo che L’Isola dei Famosi andrà in onda fino al 27 giugno.