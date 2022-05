Crema solare: fai attenzione quando la compri a queste informazioni

Questo è il periodo dell’anno in cui ci si preoccupa di acquistare delle giuste creme solari per proteggerci dal sole durante le giornate al mare.

Attenzione quando ci si espone al sole, bisogna comunque evitare le ore troppo calde. Esporsi per troppo tempo non è assolutamente salutare per la nostra pelle. Ma se decidiamo di farlo dobbiamo anche scegliere le giuste creme solari.

Oltre a prestare attenzione alla quantità di ore che utilizziamo per esporci al sole, bisogna anche considerare la fascia oraria, non dimentichiamo che alcune ore sono più intense rispetto alle altre. Anche se si sta assumendo dei farmaci rivolgiamoci al medico prima di sapere bene cosa fare.

Prima di acquistare una crema solare, cosa fare.

Innanzitutto mai usare delle creme solari che abbiamo aperto l’anno scorso, o anni addietro. Vedere sempre la data di scadenza è molto importante. Quando si acquisita una crema solare bisogna prestare attenzione sia alla scala di protezione ma anche tanto il valore di protezione UVA quanto quello UVB.

Si fa riferimento alla protezione dai raggi UVB che causano eritemi e ustioni. Il livello d’intensità per proteggerci contro i raggi UVB dipende dal fototipo, dall’abbronzatura pregressa e dalla tendenza del singolo soggetto a contrarre scottature da sole.

Circa il livello UVA, invece, fa riferimento a radiazioni che sono in grado di penetrare maggiormente in profondità nella pelle. Possono causare invecchiamento cutaneo e rughe.

Ecco il motivo per cui è fondamentale avare una crema protettiva anche nei confronti dei raggi. La protezione UVA adeguata dovrebbe essere paria a un terzo rispetto al livello di protezione solare. Ecco il motivo per cui deve sempre essere alta e non bassa.

Bisogna precisare che questi raggi a differenza dei raggi UVB, non danno la sensazione immediata di una scottatura. Questo è un inganno nel senso che poi successivamente si vedono le conseguenze non nel momento in cui c’è l’esposizione al sole.

Quindi prima di esporci al sole prestare tanta attenzione, la stessa che va prestata quando acquistiamo le giuste creme solari. Non badiamo al prezzo, meglio spendere di più ma essere sicuri che quelle creme ci stiano davvero proteggendo contro dei problemi che potremmo avere anche in futuro, basti pensare ai tanti tumori della pelle causati a volte dalla troppo esposizione al sole, non adeguatamente protetta con le creme solari idonee.