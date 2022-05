Crema solare: dove tutti dimentichiamo di metterla e poi brucia parecchio

Crema solare, dove tutti dimentichiamo di metterla: ecco le zone a cui solitamente non prestiamo attenzione per la crema.

L‘estate è praticamente ormai arrivata e, nonostante per molti l’attività lavorativa continui, arriva anche il periodo di ferie, da trascorrere magari in spiaggia in Italia o all’estero.

Quando ci si reca al mare è importante, oltre che godersi il relax, anche prendere determinate precauzioni tra cui mettere la crema solare, per evitare bruciature e altri problemi. Ma la mettiamo davvero ovunque serve? Ecco le zone che (quasi) tutti si dimenticano.

Crema solare, dove tutti dimentichiamo di metterla: ecco le zone che ci scordiamo

Tra mare e sole, la crema solare è sicuramente fondamentale per proteggere la nostra pelle dai raggi solari, ai quali comunque non dovremmo mai esporci per troppo tempo, specie nelle ore più calde.

Sebbene la crema solare sia utilizzata, molto spesso ci dimentichiamo di proteggere alcune zone del nostro corpo; è questo ciò che è emerso dal sondaggio lanciato da GreenMe, che ha chiesto ai suoi lettori dove solitamente non mettono la crema.

Stando ai risultati del sondaggio il contorno occhi, a dispetto di quanto si penserebbe, non è la zona maggiormente dimenticata dalle persone (solamente il 10% non la mette); una buona percentuale, circa il 36% degli utenti, ha invece dichiarato di non mettere la crema dietro alle orecchie.

Un’altra parte del corpo molto dimenticata sono le dita dei piedi, su cui circa il 28% delle persone ha detto di non mettere la crema solare; invece, circa il 18% si dimentica di mettere la crema sull’attaccatura dei capelli.

Altre parti del corpo dove non si spalma la crema, secondo i sondaggi, sono le orecchie (il 6%) e poi il naso, gli zigomi e le caviglie, anche se in questo caso le percentuali sono davvero bassissime.

Questo sondaggio dimostra come nonostante spalmiamo la crema, molte volte non proteggiamo bene tutto il nostro corpo; magari, anche avendo queste informazioni, la prossima volta che andiamo in spiaggia faremo attenzione a mettere la crema ovunque.