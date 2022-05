Alessia Marcuzzi, la voce sul ritorno in tv: la conduttrice pronta a collaborare di nuovo con Mediaset? Ecco la voce.

Amatissima dal pubblico, Alessia Marcuzzi ha ormai deciso da tempo di prendersi un periodo di pausa dalla tv; nella sua lunghissima carriera ha condotto programmi come L’Isola dei Famosi o il Grande Fratello Vip e, per ultimo, Le Iene.

Il programma di Italia 1 (attualmente condotto da Belen Rodriguez e Teo Mammucari) è stato proprio l’ultimo in cui l’abbiamo vista; che la Marcuzzi sia però pronta al grandissimo ritorno? Ecco la voce.

Alessia Marcuzzi, la voce sul ritorno in tv: avverrà presto?

La conduttrice è stata una protagonista indiretta dell’ultimo numero del settimanale Nuovo, considerando come una lettrice abbia scritto una lunghissima e-mail a Maurizio Costanzo chiedendo proprio informazioni sulla Marcuzzi.

“Non è uno spreco tenere fuori dai giochi una professionista del suo calibro?” le parole della lettrice, con cui concorda anche lo stesso Costanzo, che sottolinea come sicuramente Alessia manchi al pubblico, essendo uno dei volti più amati della televisione.

Il suo temporaneo addio ha infatti intristito in molti, che anche sui social non hanno perso l’occasione per mostrare affetto alla conduttrice e chiederle di tornare presto in tv; per Costanzo comunque, il luogo giusto per iniziare un nuovo progetto è ancora Mediaset.

“Io spero abbia capito che cosa vuole fare e, soprattutto, le auguro di trovare al più presto chi, in Tv, è in grado di assecondarla. Penso che Mediaset sia il luogo giusto….” commenta il celebre giornalista.

Quando ci sarà il ritorno della Marcuzzi? In molti sperano che la conduttrice romana possa di nuovo essere protagonista già dalla prossima stagione televisiva, anche se al momento non ci sono notizie a riguardo; c’è chi ipotizza possa essere scelta per condurre la nuova edizione de La Talpa, ma si tratta solamente di voci.

In ogni caso, augurandosi di rivederla presto, Costanzo sottolinea come sia del tutto normale e fisiologico, arrivato ad un certo punto, volersi fermare e dedicare ad altro.