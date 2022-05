Bill e Jen eccoli dopo tanto tempo: da non credere come sono diventati i due i protagonisti del programma Il nostro piccolo grande amore.

Tra i tanti programmi di successo in onda su Real Time c’è anche Il nostro piccolo grande amore, docu-reality di successo conosciuto negli Stati Uniti col titolo di The Little Couple.

I protagonisti indiscussi del programma sono Bill e Jen, entrambi nati con una forma di nanismo; i due hanno a loro volta adottato due bambini affetti da una forma di nanismo. Sapete come sono diventati oggi? Eccoli, veramente da non credere.

Bill e Jen eccoli dopo tanto tempo: i due protagonisti e Il nostro piccolo grande amore oggi

Bill e Jen, una coppia che si ama tantissimo, è diventata famosa proprio grazie al programma, arrivato al pubblico italiano su Real Time; la prima puntata è stata mandanta in onda più di dieci anni fa, nel 2009.

I due sono affetti da nanismo, con Jen alta 96 centimetri e il marito Bill alto 122 centimetri; il docu-reality ha mostrato, puntata dopo puntata, lo sviluppo del rapporto tra i due, che hanno messo su famiglia adottando due bambini, William e Zoy, anche loro affetti da nanismo. ?

Ma che fine ha fatto la coppia oggi? Bill e Jen sono sicuramente ancora insieme, con la donna che ha continuato ad acquisire conoscenze in campo medico. Come abbiamo visto anche nel programma infatti, Jen è una dottoressa specializzata in pediatria che, col tempo, è diventata anche prima assistente del primario di un ospedale americano.

Specializzata in neonatologia, ha avuto modo di intervenire anche in alcuni programmi televisivi. Più mistero invece intorno al marito Bill, che mentre si definisce un imprenditore racconta anche di essere un papà a tempo pieno; di certo i due, a prescindere dagli impegni lavorativi, dedicano molto tempo uno all’altra e soprattutto ai loro due figli, che riempiono ogni giorno d’amore.

Anche dopo tempo, i due si amano come il primo giorno e, offrendo la loro esperienza di vita, hanno dato sicuramente un esempio più che positivo.