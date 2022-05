Alvaro Morata, i giochi preferiti dei figli che non ti aspetti: ecco le curiosità sulla bellissima famiglia dell’attaccante spagnolo.

La stagione calcistica per Alvaro Morata e per la Juventus si è conclusa, col calciatore che adesso potrà pensare al suo futuro; al momento, non è chiaro se resterà o meno a Torino, ma di certo l’attaccante spagnolo avrà modo di rimettersi in mostra sul campo di Calcio.

Intanto, in queste prossime settimane, avrà modo di godersi la sua meravigliosa famiglia, costruita insieme all’influencer Alice Campello; sapete quali sono i giochi preferiti dei figli? Eccoli.

Alvaro Morata, i giochi preferiti dei figli che non ti aspetti: eccoli

Morata ha conosciuto la sua attuale moglie proprio in Italia, durante la sua prima esperienza alla Juventus; i due si sono sposati nel 2017 ed hanno costruito una meravigliosa famiglia.

Attivissimi sui social, Morata e la Campello amano condividere momenti della loro vita quotidiana coi loro fan, spesso anche con protagonisti i loro tre figli; i gemelli Alessandro e Leonardo ed Edoardo.

In una recente intervista di coppia, il calciatore e l’influencer hanno svelato cosa amano davvero i loro bambini nei momenti di svago; in tenera età, sono tutti parecchio attivi e vogliosi di giocare continuamente.

Uno dei giochi preferiti di Alessandro, Leonardo ed Edoardo consiste nella costruzione di una classica capanna di coperte, un gioco antichissimo ma mai tramontato; inoltre, ai tre piace travestirsi da supereroi e tra i loro preferiti pare ci siano Superman e Hulk.

Oltre a costruire la capanna e giocare ai supereroi, ai due gemellini Alessandro e Leonardo piace tanto anche improvvisarsi poliziotti; c’è sicuramente tanta allegria a casa Morata-Campello, nonostante il lavoro impegni costantemente i due.

Il calciatore è impegnatissimo con la sua carriera da atleta, mentre l’influencer coi suoi progetti; nonostante questo, sia Alvaro che Alice cercano in tutti i modi di ritagliarsi del tempo da passare insieme ai loro tre figli tutti insieme, in modo che non gli manchi davvero nulla.