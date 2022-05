Frigorifero: come pulirlo e disinfettarlo veramente

Quanti di noi ci troviamo a dover pulire a fondo il frigorifero per una maggiore pulizia e funzionamento dell’elettrodomestico. Vediamo insieme come farlo nel modo giusto.

Accade a volte che all’interno del frigorifero si sprigionino dei cattivi odori, spesso dovuti da alimenti scaduti ma a volte anche da una scarsa pulizia del frigorifero a cui invece bisogna dedicare del tempo.

Quali sono i trucchi per avere un frigorifero sempre pulito

Bisogna utilizzare sempre degli ingredienti molto naturali per l’accurata pulizia del frigorifero. Vediamo insieme quali sono nello specifico.

Il limone è fantastico essendo antibatterico, sgrassante e ottimo contro il calcare. La tecnica è di tagliare a metà il limone e utilizzarlo come se fosse una spugna pulendo ogni parte del frigorifero, poi pulire con un panno.

Il bicarbonato di sodio ottimo per la pulizia ma anche per eliminare quei fastidiosi odori cattivi. La tecnica è di metterne sparso ovunque e poi pulire il tutto sempre con un panno

Ottimo è anche l’aceto bianco, con le sue ottime proprietà antibatteriche, detergenti, igienizzanti e anticalcare. La tecnica è di versare l’aceto bianco ovunque nel frigo e poi risciacquare con un panno

Una curiosità è l’utilizzo del caffè ottimo anche per la rimozione dei cattivi odori. La tecnica è di mettere una quantità di polvere di caffè in una ciotola all’interno del frigorifero il tutto assorbirà gli odori cattivi che si sono sprigionati all’interno.

Quindi cerchiamo di avere molta cura del nostro frigorifero, occupiamoci della sua pulizia, non sottovalutiamo mai che un buon funzionamento del frigorifero ma anche la conservazione degli alimenti all’interno, dipende anche da come puliamo e trattiamo il nostro frigorifero.

Basta poco, semplici ingredienti naturali: limone, aceto, caffè, bicarbonato, sono tutti prodotti che abbiamo sempre nelle nostre case, non è necessario acquistare dei prodotti chimici molto aggressivi che andranno solo a coprire lo sporco e gli odori ma non sono efficaci quanto quelli che vi abbiamo segnalato in questo articolo.

Armatevi di pazienza e dedizione e quando notate che il vostro frigorifero è in condizioni non proprio ottimali in fatto di pulizia, rimbocchiamoci le maniche e cominciamo a pulirlo a fondo.