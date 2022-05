Beatrice Vali festeggia l’addio al nubilato in Puglia, ma quello che tutti si domandano è: perché manca sua sorella Ludovica? Ecco cosa dicono gli ultimi rumor.

Beatrice e Ludovica Valli sono diventate note al pubblico, per via della loro partecipazioni a Uomini e Donne. In molti pensano, che le due non vadano d’amore e d’accordo come vogliono far credere. Ora a mettere ulteriori dubbi è l’assenza di Ludovica all’addio al nubilato di sua sorella.

Beatrice Valli, dopo ben 7 anni dalla scelta nel programma di Maria De Filippi, sta finalmente per realizzare il suo sogno e sposare il suo compagno, Marco Fantini. Il lieto evento è stato rimandato più volte a causa della pandemia da Covid-19. Ora però, sembra tutto pronto e il 29 maggio, i due saliranno finalmente sull’altare.

Intanto l’ex corteggiatrice ha deciso di festeggiare un classico addio al nubilato, durante l’evento abbiamo visto sui social i video di diverse amiche e note influencer. In molti però hanno notato l’assenza di Ludovica Valli. Ora tutti si domandano cosa sia successo tra le due sorelle e come mai non sia andata al suo addio al nubilato.

Beatrice Valli pronta alle nozze, ma all’addio al nubilato manca la sorella Ludovica

Beatrice Valli si sta finalmente godendo il suo addio al nubilato, l’evento si è tenuto nella lussuosa masseria Borgo Ritella, in Puglia. Un posto meraviglioso con tanto di piscina e gonfiabile gigante a forma di anello. Insomma non manca proprio nulla, tranne un piccolo particolare, sua sorella Ludovica non ha partecipato all’addio al nubilato.

Ma come mai e sopratutto cosa sarà mai successo tra le due? L’ex tronista dopo le mille domande dei fan ha deciso di rispondere pubblicamente. Ludovica ha confessato che non ha potuto partecipare all’evento per via di un’influenza che ha colpito la sua piccola figlia.

Insomma, la showgirl ha deciso di fermare sin da subito le maldicenze che stavano circolando sul web. Infatti in molti hanno pensato che le due sorelle, abbiano architettato il tutto per fare del gossip sulla loro rivalità.

In ogni modo Ludovica ha ammesso di essere molto dispiaciuta di non aver potuto partecipare alla feste di Beatrice. Voi cosa ne pensate?