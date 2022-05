Martina Colombari confessa come mai non ha avuto altri figli

La modella Martina Colombari, in una lunga intervista, spiega come mai ha avuto un solo figlio con il marito, Billy Costacurta.

Nel 1991 ha vinto la fascia che l’ha consacrata come la più bella di Italia, Martina Colombari, nei giorni scorsi ha rilasciato una lunga intervista in cui spiega come mai non ha avuto altri figli oltre ad Achille.

Per alcuni anni, la Colombari ha avuto una storia con il campione degli sci Alberto Tomba. Ma solo qualche tempo dopo, la showgirl ha incontrato l’uomo della sua vita, l’ex calciatore del Milan, Billy Costacurta. E nel 2004 sono convolati a nozze. Pochi mesi dopo, è nato il loro unico figlio Achille.

A distanza di anni, Martina Colombari ha svelato il motivo per il quale Achille è figlio unico. E lo fa attraverso una lunga intervista rilasciata al settimanale Oggi.

L’attrice, che oggi ha 47 anni, ha svelato un dettaglio intimo, proprio sulla nascita del loro figlio “Achi è arrivato subito, una sera Ale mi ha detto che era ‘andato lungo’ e io ero incinta”.

Martina Colombari: ecco perché ha avuto solo un figlio

Subito dopo aver scoperto la dolce attesa, la coppia si è sposata e pochi mesi dopo è nato Achille. Sia la Colombari che Costacurta avrebbero voluto altri figli: la showgirl ha sempre desiderato avere una famiglia numerosa. Ma questo loro sogno non si è avverato.

Anche se ci hanno provato per anni, il secondo figlio non è mai arrivato. Non è stata quindi una scelta di uno dei due. Infatti, l’ex Miss Italia ha anche detto “Anche se li avremmo voluti, non ne sono arrivati”.

Martina Colombari, sempre durante la sua intervista, ha parlato anche della Fondazione Rava ad Haiti, dove ha avuto modo di incontrare alcuni bambini: “il bene che doni tampona i vuoti che hai quando guardi tuo figlio alto due metri”.

La conduttrice ha anche parlato della sua bellezza, che però per lei stata quasi “un ostacolo”: molte persone, sempre per la Colombari, hanno dei pregiudizi davanti alle donne veramente belle.

Lo stesso deve aver pensato anche Billy Costacurta, che l’ha avvicinata all’inizio per la sua bellezza fisica, “Ma fossi stata una cretina, dopo una settimana mi avrebbe sostituita”.

Ora invece si immagina il futuro, mentre passeggia mano nella mano a Riccione con Billy Costacurta. E poi ha anche aggiunto “Tante coppie intorno a noi si sono separate, ne parlavamo l’altro giorno e lui diceva che se lo lasciassi troverei un altro. Non credo”.

Una bellissima dichiarazione d’amore…