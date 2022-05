Uomini e Donne: Maria resta completamente senza parole per Gianluca

Uomini e Donne: dopo le dichiarazioni di Gianluca, la conduttrice Maria De Filippi rimane senza parole. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo.

Non capita molto spesso, ma Maria De Filippi è rimasta senza parole, dopo le affermazioni di Gianluca. Il cavaliere ha voluto corteggiare Sara Zilli, ma ha attirato delle antipatie su di lui dopo aver esternato alcuni pensieri.

Ha voluto però fare la conoscenza anche di un’altra donna, molto più giovane della Zilli, Gloria. Ma durante un confronto con Stefania ed Alberta, la conduttrice riportato un episodio, ovvero che Gianluca ha parlato apertamente delle sue necessità intime e delle sue abitudini.

Per la Queen Mary c’è qualcosa di sospetto nel Cavaliere, in quanto è strano parlare di queste cose durante le prime uscite.

Insomma, per tutta quanta la serata, fa sapere la conduttrice, non si è parlato d’altro della “quantità e qualità necessaria perché lui stia bene”.

Uomini e Donne: Le affermazioni di Gianluca lasciano la conduttrice senza parole

Gli opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari sono rimasti incuriositi di quante volte al giorno, Gianluca necessità di queste attenzioni intime.

Ma dopo poco interviene anche Biagio Di Maro, che confessa alcune abitudini proprio del Cavaliere “So chi è, cosa fa e come si muove. Questo vizio ce l’ha con tutte le donne. Non mi fare dire nomi e cognomi. A chi porti nella casa?”. Ma non è finita qui, perché Biagio continua ed afferma che non è un uomo che “rispetta le donne”.

Anzi, rincara la dose spiegando che “ti piacciono le donne giovani e anche le ragazze, lo posso confermare. So quello che dico. Se ti alzi e te ne vai, fai più bella figura, prima che escano fuori altre cose”.

Insomma, Biagio è sembrato molto sicuro di quello che stava dicendo, riportando sia il nome che il quartiere dove gira questa voce.

I telespettatori però non hanno sentito i nomi dato che erano informazioni private e la redazione ha pensato che fosse più giusto censurare il tutto.

Alla fine, Queen Mary però chiede a Gianluca se con lei ci sarebbe uscito. E dopo la sua risposta affermativa, la conduttrice risponde “E’ perché io ho i soldi e Sara no”. Anche Alberta alla fine ha commentato che lui sa essere molto bugiardo.