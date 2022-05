Cellulare: se riceviamo questi messaggi siamo nei guai!

Hai ricevuto questi strani messaggi sul tuo cellulare? Attenzione, potrebbero esserci dei grossi guai in vista. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta e come funziona.

Capita a tutti di ricevere messaggi ambigui attraverso i social, purtroppo nell’ultimo periodo le truffe sul web sono nettamente aumentate. Per questo motivo, bisogna sempre prestare attenzione prima di rispondere o cliccare strani link. Purtroppo c’è poca informazione sull’argomento, infatti oggi vi riveleremo quali sono i messaggi più pericolosi.

Molti malintenzionati utilizzano Facebook, Instagram e addirittura WhatsApp per cercare di rubare dati personali e in casi peggiori soldi. Il web è colmo di truffe altamente pericolose, oggi infatti vi sveleremo quali sono le più comuni.

A segnalarle sono stati alcuni esperti di sicurezza informatica. Scopriamo nel dettaglio tutte le ultime novità sull’argomenti.

Truffe sul web: ecco i 3 messaggi da non sottovalutare

Come dicevamo molti hacker utilizzano il web per impadronirsi dei nostri dati personali e dei nostri conti bancari. Spesso questi utilizzano i social più famosi per agire, come ad esempio Instagram, Facebook o WhatsApp.

In questo modo fanno credere alla vittima di non essere in pericolo, attenzione però, esistono ben 3 messaggi altamente rischiosi e che andrebbero cancellati immediatamente.

Il primo viene inviato da un contatto presente nella nostra rubrica, in realtà non è davvero il proprietario del numero che ci scrive, anzi, probabilmente anche lui è vittima della truffa. La prima cosa da fare per capire l’inganno è osservare l’ortografia del messaggio, spesso infatti è pieno di errori di grammatica. Purtroppo i dati non sono rassicuranti, infatti c’è una percentuale altissima di persone che cadono in inganno.

Il secondo viene inviato tramite messaggio o email, utilizzano brand famosi in cui vengono proposte offerte imperdibili. Purtroppo in questo caso, l’intenzione del truffatore è proprio quella di rubare dato bancari. Per scoprire se si tratta di un inganno o meno, è consigliato contattare direttamente il brand in questione.

Infine, il terzo messaggio contiene un link in cui viene richiesto di cliccare per proseguire. Questo è sicuramente uno dei più diffusi e subdoli, ricordate di non aprire mai nessun link sconosciuto. Il nostro cellulare potrebbe essere attaccato da numerosi virus, che riusciranno a rubarci tutti i dati personali.

Ora non vi resta che prestare particolare attenzione e seguire questi consigli. Voi cosa ne pensate?