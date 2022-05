Uomini e Donne: lo storico corteggiatore è diventato papà

Uomini e Donne: un ex corteggiatore ha condiviso una foto su Instagram con la quale da il suo benvenuto alla sua prima figlia.

Molti di voi lo ricorderanno per aver cercato di far breccia nel cuore di Teresa Langella nel programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne.

Antonio Moriconi arrivò ad un soffio per essere scelto dalla bella tronista, ma gli fu preferito Andrea Del Corso.

Dopo questa esperienza, partecipò anche ad un altro reality, ovvero Temptation Island. Ma a parte queste due occasioni, ha sempre cercato di mantenere una certa riservatezza sulla sua vita privata.

Scelta, tra l’altro, condivisa, dalla sua attuale fidanzata. Ha voluto ufficializzare la sua storia d’amore con Iulia Sciumè nell’estate del 2020.

Anche la giovane influencer ha preso parte ad alcuni show televisivi, come Sanremo New Talent, Casa Sanremo e Take Me Out.

Uomini e Donne: un ex corteggiatore è diventato papà

Ma, nonostante ciò, i due hanno anche altre attività lontane dal mondo della televisione. Ma pochi giorni fa, i due hanno scelto di condividere con tutti i loro fan una gioia tanto attesa.

Infatti, i primi di maggio è nata la loro primogenita, esattamente il 3 maggio, come riporta lo stesso neopapà sul suo profilo Instagram. Il nome scelto è Isabel.

E Antonio Moriconi ha scritto nella didascalia accanto a questa stupenda foto queste dolcissime parole, ovvero di essere molto orgoglioso di questo momento e dà il suo benvenuto alla piccola e che questa sensazione unica non si riesce a descrivere.

Mentre la mamma ha condiviso sempre sullo stesso social un messaggio molto bello “Non si può spiegare l’emozione che si può provare nel vedere venire al mondo quel piccolo esserino che per tanti mesi hai sognato ed immaginato. Adesso esiste, è lì , l’hai fatto tu ed è tutto tuo”.

La giovane influencer ha ringraziato il suo fidanzato per essere stato sempre al suo fianco “mi hai supportato e sopportato dalla prima contrazione fino alla fine e so che non è stato facile so quanto non ami gli ospedali e quanto è dura vedere soffrire una persona ed essere impotente ma nonostante questo mi sei stato accanto anche durante il parto in cui penso di averti rotto anche una mano (…)”.