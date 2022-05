Aurora Ramazzotti: c’è una cosa che non le piace assolutamente di se stessa

Aurora Ramazzotti, c’è una cosa che non le piace assolutamente di lei! La figlia di Michelle ed Eros è sempre molto solare e autoironica.

Aurora Ramazzotti ha saputo scrollarsi di dosso le critiche e, a prescindere dall’importanza dei due genitori, si è costruita una sua carriera nel mondo dello spettacolo dando sfoggio di talento, solarità e simpatia.

Dopo l’esperienza al fianco della mamma Michelle con Vuoi scommettere?, la Ramazzotti ha avuto modo di condurre altri programmi tra cui, per ultimo, Mistery Land per Italia 1 (al fianco di Alvin); in attesa di vederla di nuovo in tv, il pubblico la segue con affetto sui social, dove spesso Aurora condivide momenti della sua vita quotidiana.

Sapete qual è una sua parte del corpo che non le piace per nulla? Eccola, lo ha rivelato lei stessa con molta autoironia.

Aurora Ramazzotti, c’è una cosa che non le piace assolutamente di lei: di cosa si tratta?

Come detto, la Ramazzotti è attivissima su Instagram, tanto che è seguita da più di 2 milioni di follower; a conquistare il pubblico quel modo di intrattenere solare e umano, qualità da sempre attribuite alla mamma Michelle.

Spesso, Instagram dà anche modo di assistere a divertenti siparietti tra mamma e figlia, come successo nel caso di una foto postata da Michelle in bikini; scherzando, Aurora elogia gli addominali della mamma, che secondo lei non ha ereditato.

“Ribadisco che avrei potuto ereditare gli addominali e invece mi accontento dell’alluce valgo” scrive in modo molto simpatico Aurora, che già in un’intervista a Libero di qualche anno fa aveva dichiarato che questa parte del corpo, ereditata dalla mamma, non le stava proprio a genio.

Sicuramente Aurora se ne farà una ragione, anche perché la sua bellezza acqua e sapone non viene minimamente intaccata; è proprio per la sua umanità e l’empatia col pubblico che la Ramazzotti è così amata e seguita da fan di tutte le età e di ogni genere.

Che presto avremo modo di rivedere Aurora in tv, magari proprio al fianco di mamma Michelle? I fan pare proprio non vedano l’ora.