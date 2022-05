Braccia: muscoli a tendina? Adesso non più con questi esercizi

Ti piacerebbe far sparire quelle fastidiose tendine nelle braccia? Ecco alcuni esercizi che ti aiuteranno a scolpire i muscoli. Vediamo di cosa si tratta e come fare.

Manca sempre meno alla fatidica prova costume, quindi se non sei ancora corsa ai ripari, ti riveliamo un trucco che ti permetterà di arrivare preparata. In molte odiano le cosiddette braccia a tendina, oltre ad essere antiestetiche sono anche fastidiose, per questo motivo oggi vi sveleremo come rimuoverle una volta per tutte.

Sappiamo che per essere felici è necessario avere un corpo sano, questo aiuta moltissimo la nostra mente a pensare positivo. Spesso ci imponiamo degli obbiettivi da raggiungere, come diminuire il perso o rimuovere il grasso in eccesso. Il primo step per risolvere questi fastidiosi problemi è sicuramente seguire un’alimentazione sana.

Purtroppo però, per raggiungere determinati obbiettivi, non basta ad esempio se si desidera far sparire quelle fastidiose tendine nelle braccia è necessario svolgere alcuni esercizi specifici.

Proprio per questo motivo, oggi vi sveleremo come fare per rassodare i muscoli della braccia. Siete curiose di scoprire come funzionano? Vediamoli insieme.

Braccia flaccide? Ecco come rimuovere quelle fastidiose tendine

Molte donne hanno il problema delle tendina nelle braccia, si tratta di un problema di pelle, nel dettaglio la parte superiore del braccio tende a cadere e ad essere molle. Per fortuna esistono dei trucchi che possono risolvere il problema.

Per prevenire il problema è necessario svolgere alcuni movimenti per andare ad allenare u muscoli delle braccia. I muscoli che andremo a rafforzare sono deltoide anteriore, i pettorali e i tricipiti.

Non preoccupatevi per svolgere questi esercizi non dovrete andare in palestra, vi basterà svolgerli comodamente da casa. Per svolgere l’esercizio vi basterà mettersi davanti ad una sedia e rivolgere la schiena verso di questa. I palmi della mano dovranno aderire bene al bordo.

Ora puntate i talloni a terra e iniziate a stendere le gambe davanti, poi piegate le braccia fino a far raggiungere ai gomiti un angolo a 90°. Quando avrete raggiunto la posizione, cercate di mantenerla per almeno 2 o 3 secondi. Poi alzatevi facendo leva sui gomiti.

Per tonificare alla perfezione i muscoli è necessario svolgere almeno 5 sessioni da 10 o 15 ripetizioni.

Ora non vi resta che mettere in pratica questi consigli, le vostre braccia saranno finalmente toniche e forti. Voi cosa ne pensate?