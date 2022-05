Vediamo insieme una buonissima ricetta che vi lascerà completamente senza parole per il suo risultato, e non solo!

Tutti o quasi, in questo momento, facciamo attenzione all nostra linea, perchè in questo mese in tantissimi hanno varie cerimonie e poi l’estate è praticamente dietro l’angolo, quindi vogliamo apparire al meglio.

Ma se abbiamo voglia di un dolce e non abbiamo a disposizione molto tempo, ma soprattutto deve essere anche leggero, che cosa possiamo preparare? Ecco che arriviamo in vostro soccorso.

Torta light che si cuoce in padella? Eccola

Oggi, infatti vi vogliamo proporre una torta che si cuoce direttamente in padella, quindi non accendiamo nemmeno il forno, ma che ha un sapore veramente incredibile, da non credere!

Stiamo parlando della torta margherita che in questa versione ha circa 160 calorie, quindi veramente poche e che possiamo usare a colazione, per partire con la giusta energia, o come momento di coccole dopo cena, mentre ci rilassiamo sul divano.

Con le dosi che vi stiamo per dare abbiamo la possibilità di fare ben 10 porzioni, ecco cosa ci occorre:

15 gr di lievito per dolci

1 scorza grattugiata di limone

60 gr di dolcificante di stevia

200 gr di farina

80 gr di olio

Vanillina a piacere

2 uova

115 gr di latte

Sale

Iniziamo con la preparazione vera e propria dove per la cottura, come vi dicevamo basta una semplice padella antiaderente, ma iniziamo rompendo le uova in un contenitore, e poi aggiungiamo il dolcificante ed un pizzico di sale.

Iniziamo a sbattere fino a quando non avremo una crema spumosa e chiara, possiamo usare la frusta a mano, oppure il nostro amico robot da cucina, in base a quello che abbiamo a disposizione.

Poi aggiungiamo, il latte e l’olio, e continuiamo ad amalgamare per bene il tutto, adesso mettiamo poca alla volta la farina, il lievito e la buccia grattugiata del nostro bel limone, che farà un’odore incredibile.

Prendiamo quindi la nostra padella antiaderente ed imburriamola, poi prendiamo un foglio di carta da forno che bagniamo e strizziamo e poi lo mettiamo sulla padella, ma in precedenza lo imburriamo ed infariniamo.

Mettiamo dentro il nostro impasto e lasciamo cuocere a fuoco molto dolce per circa 25 minuti, poi capovolgiamo il tutto, aiutandoci con un foglio di carta da forno pulito e facciamo andare per altri 10 minuti.

Ecco che il nostro dolce è pronto e possiamo servirlo, se vogliamo prima possiamo anche aggiungere un po’ di zucchero a velo che rende sempre tutto magico ed ancora più buono!