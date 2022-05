Il computer fa parte della nostra vita, trascorriamo molto tempo soprattutto per lavoro, utilizzandolo in ogni modo. Soprattutto la tastiera è soggetta a sporcarsi molto facilmente. Come pulirla.

Si sa utilizzando le dita tutto il tempo per scrivere, ma anche semplicemente quando la polvere e granelli di sporcizia si annidano, facendo proliferare dei batteri, questo non è l’ideale per il buon utilizzo del computer ma soprattutto per la sua durata

Esistono dei passaggi da fare per avere una tastiera del computer pulita come se fosse sempre nuova. Vediamo insieme come fare.

Quali sono i gesti da compiere per avere una tastiera pulita

Innanzitutto bisogna spegnere il computer e staccate tutti i cavi di collegamento. Quindi sempre staccare la corrente dalla tastiera e non pulirla mai quando è collegata. Poi capovolgere la tastiera eliminando la sporcizia che appare in superficie.

Capelli, polvere, anche delle briciole possono fuoriuscire. Utilissimi per la pulizia della tastiera sono anche degli appositi prodotti gel dalla consistenza viscida e solida che una volta poggiati sulla tastiera, rimuovono i detriti attirandoli a sé.

Ci si raccomanda sempre di acquistare dei prodotti affidabili e non scarsi, dato che si rischia di danneggiare il computer se utilizzati. Utilizzare una bomboletta di aria compressa eliminando quello che non cade liberamente. In questo modo con quella piccola cannuccia di plastica che è sulla bomboletta si aspira di tutto.

Fondamentale è il verso dello spruzzo, da sinistra verso destra, evitando di spostare i detriti, ma di eliminarli del tutto. Poi si passa all’utilizzo di un piccolo aspirapolvere per eliminare i residui che sono ancora intrappolati, meglio se c’è anche una spazzola.

Altro passaggio importante è il batuffolo di cotone imbevuto di alcol isopropilico che elimina davvero tanto lo sporco. Fondamentale è la ripetizione su ogni tasto del computer.

Alla fine di tutto si passa allo strofinare con un panno inumidito imbevuto di questo alcol isopropilico su tutta la tastiera e poi lucidare con un panno che non lascia peli.

Un consiglio: molta attenzione a pulire la barra spaziatrice e il tasto “Invio”, dato che proprio qui tutta la sporcizia si annida. Ecco a voi una tastiera come nuova!