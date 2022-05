Iva Zanicchi: in pochi lo hanno notato, guarda

Iva Zanicchi si è resa protagonista di un simpatico siparietto alla Vita In Diretta, ma quasi nessuno si è accorto della gaffe. Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Ieri è andata in onda un’altra imperdibile puntata de La Vita In Diretta su Rai1, alla conduzione Alberto Matano con moltissimi ospiti d’eccezione. Tra i tanti vip presenti in studio, c’è stata anche Iva Zanicchi, proprio lei si è resa protagonista di un divertente siparietto.

Domenica 8 maggio andrà in onda il film su Manuel Bortuzzo intitolato Rinascere, ad interpretare il ragazzo come protagonista è l’attore Alessio Boni, anche lui ospite de La Vita In Diretta. Proprio nei minuti finali del programma si è parlato dei dettagli del film con l’attore, Iva ha ricordato che Boni ha interpretato anche Walter Chiari e a tal proposito ha dichiarato “io l’ho amato tantissimo“.

La cantante in seguito ha spiegato che non intendeva di averlo amato a livello sentimentale ma si riferiva a livello artistico, insomma una piccola gaffe che non è di certo passata inosservata. Ma non solo, l’artista si è resa protagonista anche di un’altra simpatica gag. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? Vediamola insieme.

Iva Zanicchi a La Vita In Diretta “è un bono”

In questi anni Iva Zanicchi è riuscita a conquistare il cuore del pubblico a casa grazie alle sue numerose ospitate in Tv. Proprio ieri ha partecipato a La Vita In Diretta e ovviamente non sono potuti mancare i suoi momenti di show.

Dopo la piccola gaffe la cantante si è resa partecipe di una divertente gag sempre in compagnia di Alessio Boni, attore protagonista nel film su Manuel Bortuzzo. Iva per sdrammatizzare, si è rivolta all’artista e ha confessato “Lui è anche bono!”.

Ovviamente sul web non si è fatto altro che parlare della Zanicchi e delle sue parole, i fan la amano proprio per questo motivo. Iva durante l’intervista ne La Vita in Diretta non ha potuto fare a meno di fare il suo solito show, ha coinvolto il pubblico e tutti i presenti in studio con la sua simpatia travolgente.

La cantante è poi tornata a parlare delle ultime notizie sul suo conto, in molti dicono che Iva sia pronta a tornare sull’altare, ma sarà davvero così? A rispondere è stata lei stessa, Iva ha dichiarato “Ci hanno creduto perché io non ho neanche smentito, i giornalisti continuavano a farmi domande sul futuro con lui e allora io ho risposto ‘Beh, che mi sposi con l’abito bianco e con il velo’. Da quel momento tutti hanno scritto del mio matrimonio“.