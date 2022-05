Flavio Briatore: la figlia compie 18 anni, è bellissima – FOTO

Avete mai visto la figlia di Flavio Briatore? Oltre ad essere bellissima, ha appena compiuto 18 anni. Scopriamo nel dettaglio chi è e cosa fa nella vita.

Flavio Briatore è sicuramente uno degli uomini di successo più conosciuti al mondo. Nonostante frequenti spesso il mondo dello spettacolo, si conosce poco della sua vita privata. Ad esempio, in pochi sanno che ha anche una figlia di 18 anni, voi l’avete mai vista?

Il suo nome è Leni Klum, ed è la figlia di Heidi, famosissima modella, e di Briatore. La giovane ragazza è appena diventata 18enne, ovviamente per il lieto evento non sono potuti mancare i messaggi d’affetto dei genitori ed una strepitosa festa di compleanno.

Flavio è una persona molto riservata, ma per la sua bellissima figlia ha fatto un’eccezione, infatti le ha scritto alcuni messaggi speciali via social. Anche la mamma ha voluto dimostrare il suo affetto pubblicamente con un dolcissimo videoclip. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? Vediamolo nel dettaglio.

Leni Klum: ecco chi è la bellissima figlia di Flavio Briatore

Come dicevamo, Flavio Briatore ha spesso tenuto separate la vita privata da quella pubblica. Spesso è finito al centro dei gossip per via della sua ex moglie, Elisabetta Gregoraci, da cui ha anche un figlio di nome Nathan Falco.

Nonostante i due non stiano più insieme, continuano ad avere un buon rapporto per il bene di loro figlio. La stessa cosa vale per la sua prima moglie, Keidi Klum, da cui ha avuto una bellissima figlia.

Qualche giorno fa Leni è finalmente diventata maggiorenne, i genitori non hanno nascosto la loro gioia e hanno pubblicato sul suo profilo Ig dei dolcissimi messaggi.

Briatore ha sempre ammesso di non amare il mondo del gossip, infatti in pochi conoscono la sua prima figlia Leni. Ma per festeggiare la sua “piccola” ha deciso di fare un eccezione.