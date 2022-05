Don Matteo 13 anticipazioni: Marco entra in crisi

Le trame di Don Matteo 13 si infittiscono ed entrano nel vivo della storia: Marco si ritrova profondamente in crisi.

Per assistere ad una nuova puntata di Don Matteo 13, dovremo aspettare il 19 maggio: la puntata prevista per il 12 maggio infatti, è stata annullata in occasione della messa in onda del Eurovision Song Contest. In ogni caso, diverse anticipazioni circa la puntata sono trapelate negli ultimi giorni. Vediamo insieme tutti i dettagli.

A quanto pare, il nostro Don Massimo continua a riscontrare dei problemi di comunicazione con i cittadini di Spoleto. L’integrazione sembra sempre più difficile, soprattutto perché i paesani non sono ancora riusciti ad accettare l’abbandono dell’iconico Don Matteo. Tuttavia, in occasione di alcuni delitti e reati avvenuti in città, Don Massimo mostrerà di avere un ottimo intuito ed aiuterà le forze dell’ordine nella risoluzione del caso. Nel frattempo, Marco è sempre più in crisi.

Don Matteo 13 – Anticipazioni 19 maggio

Il Pm Marco Nardi è pronto ad ufficializzare la sua storia d’amore con Valentina, uscendo allo scoperto insieme alla sua nuova fiamma. Tuttavia, la relazione con la figlia del Capitano si rivela più complicata di quando il Pm avesse immaginato. Valentina infatti, organizza la sua giornata tipo insieme al suo fidanzato. Parliamo di innumerevoli attività ed una frenesia tale che porterà Nardi a sentire il peso della differenza di età.

Marco decide quindi di confidarsi con Anna Olivieri, la quale gli riserverà degli ottimi consigli nonostante provi ancora dei sentimenti per lui. In molti sperano in un ritorno di fiamma tra i due, eppure Marco e Valentina sembrano sempre più uniti nonostante le difficoltà.

Nel frattempo, il Colonnello Lucio Valente farà una proposta ad Anna – evento che potrebbe sconvolgere totalmente il corso degli eventi e lo stesso destino sentimentale della Capitana e del Pm. Intrighi sentimentali, momenti di suspense, attimi di difficoltà per Don Massimo – a quanto pare la puntata che andrà in onda il 19 maggio, fornirà la base per la continuazione della trama e per lo stesso destino dei nostri protagonisti. Anna e Marco si separeranno definitivamente? Don Massimo riuscirà ad integrarsi a Spoleto? Per scoprirlo, dovremo attende la messa in onda della prossima puntata di Don Matteo 13.