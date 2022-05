Postura: come correggerla in modo facile e veloce

Ti piacerebbe correggere una volta per tutte la postura ed eliminare i dolori alla schiena? Da oggi è possibile grazie a questi semplici esercizi. Scopriamo nel dettaglio come funzionano e cosa fare.

Sin da piccoli ci è sempre stato detto di raddrizzare la schiena e non tenere la testa piegata. Purtroppo, nella maggior parte dei casi questi consigli non sono stati ascoltati ed oggi ci ritroviamo con una postura sbagliata e diversi dolori alla colonna. Per fortuna esistono degli esercizi che potranno risolvere il problema.

Sarà capitato a tutti di svegliarsi al mattino con acciacchi al collo o alla schiena, purtroppo questa sensazione è dovuta ad alcune abitudini sbagliate che ci portiamo dietro da anni.

Spesso a lavoro o mentre si studia si tende a stare con con la testa bassa e piegata, in pochi sanno che questa posizione è del tutto inadeguata e porta a diversi problemi alla postura e alla colonna vertebrale.

Quando ci accorgiamo di non poter più sopportare il dolore ci affidiamo alle mani di massaggiatori o fisioterapisti, nonostante sia molto utile si tratta di una sensazione temporanea.

Infatti dopo qualche settimana il dolore si ripresenterà più forte di prima, per questo motivo oggi vi sveleremo 3 esercizi da poter fare comodamente da casa.

Correggi la postura con questi 3 esercizi

La prima cosa da fare per correggere la postura è sicuramente migliorare lo stile di vita, quindi evitate di stare sempre con il collo piegato o dormire su due cuscini.

Dopo aver corretto le abitudini è necessario intervenire con dei piccoli esercizi quotidiani, da affiancare all’attività sportiva, anche questa è ottima per eliminare dolori e postura sbagliata.