Vediamo meglio insieme che cosa ci aspetta per questo nuovo appuntamento della soap opera girata nel noto grande magazzino di moda.

Anche oggi, 3 maggio, abbiamo modo di vedere una puntata del Paradiso delle Signore, che cosa sappiamo, venerdì è terminata la messa in onda della sesta stagione, ma già circolano delle interessanti informazioni per quanto riguarda la settima.

In questo momento, ovvero fino alla fine del mese di maggio, però vanno in onda le puntate della prima stagione, una sorta di come tutto è iniziato, perchè magari in tanti non l’hanno vista.

Il paradiso delle signore: Teresa è una Venere

Iniziamo quindi con il dire che Pietro e Vittorio hanno conosciuto Teresa, e quest’ultimo è rimasto senza parole per il suo modo di comportarsi, ed è riuscito a convincere l’amico a prendere in prova la ragazza al Paradiso.

Ovviamente, Teresa, ha qualche problemino da risolvere, appena arrivata, anche perchè deve vedersela con Monica Giuliani, che sta facendo di tutto per diventare una Venere, anche mentendo per aver trattato male una nota cliente.

Ma Teresa, deve anche stare molto attenta, perchè Anna Imbriani è molto amica degli zii ed ovviamente riferirà qualsiasi sua mossa sbagliata, e dirà anche alla Zia Francesca che ha iniziato a lavorare come commessa, un qualcosa che non è ben visto dalla famiglia.

Ma Teresa, è molto intelligente e capisce subito come si deve comportare, in modo particolare con chi vuole andarle contro, decide infatti di conquistare la contessa Laura Torriani.

Tratterà la donna con tutta la gentilezza del caso, e per questo motivo, Clara dovrà assumerla, anche se inizialmente non era assolutamente d’accordo, e questo farà si che Monica dovrà lasciare il Paradiso.

Ma senza che nessuno lo sà, Il Paradiso non sta passando un buon momento a causa di alcune decisioni prese da Carlo Mandelli, ovvero il bancario di Mori, perchè l’uomo vuole mettere mani sulle quote, ma il direttore non gli lascia assolutamente spazio.

Ha, infatti, pensato anche ad un piano per mantenere il Paradiso e per simpatizzare anche il suo acerrimo nemico, corteggiando Andreina, ovvero la figlia di Carlo, mettendo in questo modo il suo socio, per così dire, con le spalle al muro.

Non ci resta che attendere le prossime puntate, sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa su Rai1 per vedere cosa succederà.