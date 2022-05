Amici 21: bufera su Raimondo Todaro, è successo veramente!

Amici 21: Raimondo Todaro è di nuovo al centro di polemiche. È successo nella puntata andata in onda sabato sera. Andiamo a leggere i dettagli.

Sabato sera è andata in onda una nuova puntata di Amici, il talent di Maria De Filippi. Al centro del mirino, ancora una volta, è finito Raimondo Todaro, l’insegnate di danza latina.

Nel corso della puntata, l’insegnante ha fatto un discorso, che però i telespettatori non hanno capito molto bene, tanto che ha dovuto dare una spiegazione tramite i social.

Infatti, Todaro ha voluto spiegare ciò che ha detto durante la trasmissione. Prima di commentare ciò che ha detto, dovremmo partire dall’inizio del talent, quando a contendersi il suo banco erano gli allievi Mattia e Nunzio.

Non scelse direttamente l’insegnate di danza chi sarebbe stato più idoneo a partecipare ad Amici, dato che aveva già un trascorso con Nunzio e lui non si sarebbe, forse, espresso in maniera corretta.

Amici 21: Raimondo Todaro, la polemica

Come ben tutti sanno, a vincere la sfida fu Mattia, che però nel corso delle puntate, però ha dovuto abbandonare in seguito ad un infortunio. Chi prese poi il suo posto è stato lo stesso Nunzio.

Durante la puntata andata in onda il 30 aprile, Raimondo Todaro ha espresso un suo pensiero, che però non è stato capito molto bene dai telespettatori.

Infatti, l’insegnante di danza ha detto di essere dispiaciuto di non aver seguito Nunzio dall’inizio “(…) Ogni tanto ci penso. Se fosse entrato a settembre, se poteva ballare in coppia”.

Forse, questo discorso non è stato capito molto dai telespettatori: infatti, Todaro ha voluto scrivere un post sulle storie di Instagram dove ha provato a spiegare cosa aveva detto.

“(…) Mi sono battuto perché Matti avesse un banco a settembre. Lui sa quanto io sia felice per questo. Il rimpianto che Nunzio non abbia potuto giocarsela alla pari contro gli altri allievi perché non ha fatto tutto il percorso non ha niente a che vedere con Matti”.

Ed ha poi continuato a dire inoltre che “La mia idea è che se la sarebbe giocata fino alla finale. Sono sicuro che i ragazzi mi abbiano capito perché sanno bene cosa penso di loro. E ne ho avuto dimostrazione dalle loro Stories”.

Infatti, il suo ex allievo Mattia, ha postato un’immagine con Nunzio dove ha postato un cuore bianco. Questa sta a significare che non c’è alcuna polemica tra i ragazzi!